A TARDE abre espaço para internautas homenagearem as mães

Com a aproximação do Dia das Mães, que este ano será comemorado no próximo domingo, 12, o Portal A TARDE convida os seus leitores a prestarem uma homenagem às mulheres que dedicam esforços, amor e carinho ao dom da maternidade.

Por meio do e-mail do Cidadão Repórter (cidadaoreporter@grupoatarde.com.br), os internautas que enviarem fotos suas acompanhados das mães, poderão ter as imagens publicadas em uma galeria de imagens especial comemorativa, que será postada no Portal A TARDE no próximo domingo.

As fotos devem vir acompanhadas de um texto em homenagem às mães, além de informações como os nomes das pessoas presentes na foto. O leitor também deve inserir no e-mail, o nome do bairro e da cidade onde reside. As fotos devem ser enviadas até a sexta-feira, dia 10. Participe!

