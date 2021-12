Vera Cruz lança festival musical

Para se despedir do verão, a cidade de Vera Cruz, na ilha, promoverá um festival de três dias. E uma das atrações, que divulgamos em primeira mão, será o grupo de pagode Harmonia do Samba. As demais são conhecidas hoje, quando o prefeito do município, Marcus Vinicius, conversa com a imprensa. O evento Bye Bye Verão, que estreia este ano, acontecerá nos dias 3, 4 e 5 de março, na praça de Mar Grande. Além de música, com apresentações de grupos regionais, haverá espaço para gastronomia e artesanato. A ideia, segundo a organização, é dar o pontapé inicial no calendário turístico da cidade.

4 e 5/2 4 e 5/2

Cantora Larissa luz em versão rock e com novos projetos

O Carnaval de Larissa Luz, no Pelourinho, será movido a rock and roll. E ela não estará só na empreitada. BNegão e Ellen Oléria dividirão o palco no projeto O Rock É Negro. Segundo a artista, o show foi pensado para mostrar o gênero na perspectiva original. “Temos vários representantes no Brasil e fora dele. Por isso, convidei BNegão, que saca tudo desta história, e Ellen, que é uma mulher preta de força”, diz Larissa, que ainda se apresentará em bairros de Salvador. Os locais ainda não foram definidos. Ela também pensa em gravar novo CD e um clipe após o Carnaval, além de fazer uma turnê pelos EUA.

Paulinho Boca vai comemorar 70 anos na folia

Assim como Moraes, Paulinho Boca de Cantor também festejará 70 anos durante o Carnaval. “Vamos comemorar em cima do trio, com alguns artistas, em grande estilo. E estourando champanhe. Será um grande momento, afinal não fazemos 70 anos todos os dias”, brincou. No repertório da celebração, muita Tropicália e samba. Antes da folia, dia 11, na Concha, ele se juntará a Moraes, Baby do Brasil, Pepeu Gomes e Luiz Galvão na apresentação dos Novos Baianos. Cinco dias depois, estará no Baile do Boca, no Teatro Rubi (Sheraton Hotel)

10 e 11/2 10 e 11/2

Ifá lança CD no Pelourinho

Dona de uma música instrumental ímpar, a banda IFÁ lançará, dia 11, o CD ‘Ijexá Funk Afrobeat’. O show será às 21h, no largo Pedro Arcanjo (Pelô). O som, de matriz africana, ainda poderá ser ouvido na festa de Momo, também no Pelourinho, pois o grupo foi selecionado em edital da Secult

Espaço aposta em DJs de peso

O camarote Skol investe cada vez mais forte na música eletrônica, como já faz o Salvador. Este ano, o espaço escalou para a Boate Skol Beats DJs como Miss Cady, M.O.N. (Mario Velloso & Pietra Bertolazzi, acima), Thascya, Luca Buzanelli, VBAS,

Luan Delucci, Rafael Diefentaler e Toko

Informais rock no Furdunço

As festas que ocorrem antes da folia, como o Furdunço (na Barra, dia 19), abrem espaço para vários ritmos. Um deles é o rock, com o som de Os Informais Rock Trio Brown quer ‘enxaguar’ geral

O Cacique do Candeal revelou que pretende fazer outros eventos de Enxaguada, no molde das de Iemanjá e Bonfim, em 2018. Ou seja, poderemos ter a festa na Lavagem de Itapuã

Daniel Vieira apresenta projeto infantil dia 12

O cantor sertanejo será a atração da Fanfarra Salvador Shopping. O bailinho infantil, dia 12, às 17h, terá Daniel longe da “sofrência” que marca o repertório. Na ocasião, apresentará um projeto inédito voltado ao público mirim. O ingresso será um quilo de alimento

Maragojipe terá festa tradicional

A 53 km de Salvador, a cidade é um dos palcos de um Carnaval pra lá de tradicional, onde máscaras e fantasias ganham destaque. A festa de Momo no Recôncavo está marcada para os dias 25, 26, 27 e 28/2. Este ano, segundo o secretário

de Cultura e Turismo, Chiquinho de Maragojipe, tem um diferencial: os circuitos serão reduzidos para fazer com que interajam na festa. Além disso, dois símbolos da folia na cidade serão homenageados. São eles Tica do Trio e Rosa de Carapeba

