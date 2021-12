Tia Má será a musa do bloco de Preta Gil

A jornalista Maíra Azevedo, conhecida no mundo virtual como Tia Má, parceira do programa Encontro com Fátima Bernardes, será a musa do Bloco da Preta, que desfila na sexta-feira, 24, às 21h, no circuito Barra-Ondina. O convite foi feito diretamente pela própria Preta Gil. E as homenagens não param. Na terça-feira, 28, último dia da folia, a jornalista sobe no trio de Márcio Victor, reprsentando as 'Mulheres no Comando', aposta do Psirico como música do carnaval 2017.

