O cantor e o MC Kevinho já gravaram juntos (Foto: Reprodução | Facebook)

Dono de hits como "Meu coração deu PT", Wesley Safadão irá trazer um trio de peso para movimentar a Barra-Ondina na quinta de Momo. Um dos convidados será o MC Kevinho, da música "Olha a explosão".

O anfitrião promete “sarrar” ao som do funkeiro. Para quem não sabe, o novo verbo corresponde (digamos) a uma dancinha mais sensual que remete a um ato libidinoso, representado na imagem (use a imaginação). Mas, voltando aos vips, além de Kevinho, estarão no bloco Cocobambu Nego do Boral, que está também na novela Malhação (Globo), e a banda baiana de pagode La Fúria.

Safadão ainda estará em camarotes: Club (dia 24) e Harém e Vila Mix (dia 26). Em abril, depois de um período de férias, ele viajará para os Estados Unidos para gravar o primeiro DVD internacional.

. Safadão vai ‘sarrar’ ao lado de MC Kevinho na quinta de Momo

*****

Concentra + Não Sai em dose dupla

O bloco Concentra + Não Sai irá desfilar na quarta, às 20h, no circuito Sérgio Bezerra (Barra). O grupo ainda fará, na sexta, uma feijoada, no bairro do Rio Vermelho, com Lili Bahia e Aguinaldo Santana.

*****

Marta entre vips e homenagem

A prometer Marta Góes, que terá um espaço para recepcionar convidados no camarote do SBT, será homenageada no desfile do músico Wilson Café durante o Furdunço, na Barra, neste domingo.

Gastronomia

MC Beijinho e o desafio do trio

A prefeitura divulgou que MC Beijinho puxará um trio para a pipoca, no circuito Osmar, dia 25. A questão é se o artista, que ganhou fama repentina, terá fôlego, já que sequer fez um show. Segundo o empresário, Chico Kertész, ele está se preparando. Tomara que ele consiga superar a expectativa e ir além do hit “Me libera nega”.

*****

Bloco Happy e a microcefalia

No 24º ano, o bloco infantil comandado por Tio Paulinho faz campanha para ajudar o projeto “Abraço a Microcefalia”, que visa apoiar famílias de bebês nesta condição em Salvador. Para isso, 50 abadás foram doados e o dinheiro será revertido para a causa. O desfile do Happy será no sábado, saindo de Ondina.

*****

Habeas abre folia na Barra

A banda Habeas Copos dará o pontapé da festa da Barra hoje, com a lavagem na rua Marques de Leão. O desfile irá começar a partir das 21h, percorrendo as ruas do bairro com marchinhas.

*****

Emicida no palco do Farol

O rapper paulista foi uma das atrações divulgadas ontem para o palco da Skol, no Farol da Barra. Ele se apresenta no dia 26. Na terça (28), será a vez da BaianaSystem, que encerrará a folia.

Emicida é uma das atrações da festa na Barra (Foto: José de Holanda | Divulgação​)

*****

Janelas serão premiadas

Os foliões mais “fora do quadrado” que estiverem nas janelas da Barra-Ondina serão premiados com abadás de blocos patrocinados pela Skol. Um deles é a Timbalada. Então, fiquem ligados.

*****

Expresso terá cheiro próprio

O Carnaval do camarote Expresso 2222 será perfumado. Isso porque a marca Avatim criou fragrância para o espaço. O trio da cantora Daniela Mercury também ganhou um cheirinho próprio.

*****

Crokant estará no espaço de Gil

O camarote de Gilberto Gil, com Preta Gil à frente, terá os DJs do Coletivo Crokant (Raiz, Mauro Telefunksoul e Leandro). A curadoria da parte musical é de Marina Morena e Pedro Tourinho.

Mauro Telefunksoul e Leandro (Fotos: Divulgação)

*****

Tonho no Bloco da Capoeira

O cantor Tonho Matéria comandará o bloco, dia 23, no circuito Osmar. Grandes mestres estão presentes, como Boa Gente, Itapoan e Geni. Por conta disso, ele não puxará o trio do Araketu na Barra neste dia.

*****

Ju Moraes fará pocket show

A sambista baiana fará hoje, às 17 horas, uma apresentação de 45 minutos para os foliões que optaram por curtir a folia na ilha. O show será no Terminal São Joaquim. Haverá outras festas nos próximos dias.

*****

Camarote Aê e a gastronomia

O camarote Schin Aê terá bufês da Cheiro de Pizza e do Sandwich Hall para o público repor as energias durante a maratona. E outra novidade será a food bikes. Nestes locais, serão vendidos brownies, brigadeiros e tapiocas.

*****

Caminhão de lixo no Furdunço

O maestro Luciano Calazans irá inovar, no Furdunço (dia 19), ao desfilar em um carro de lixo. Isso mesmo. O caminhão será adaptado para receber um aparato musical. Gerônimo e Lazzo estarão por lá para homenagear Gilberto Gil.

Caminhão foi adaptado para virar "trio elétrico" durante o Furdunço (Foto: Divulgação)

*****

Carrinho Multimídia

O Carrinho Multimídia estreia neste domingo, dia 19, às 14h, no desfile do Furdunço, na Barra. A música ficará por conta das cantoras Andréia Pradho (Bahia) e Patrícia Polayne (Sergipe), além da discotecagem da pesquisadora musical Maira Cristina.

Quem irá comandar a festa será Missy Blecape, idealizadora do projeto (Foto: Divulgação)

*****

Repórter do CQC em Salvador

O humorista Maurício Meirelles estará, dia 24, nos camarotes Club e Harém. Ele, que participou do programa CQC (Band), vem ao Carnaval de Salvador a convite da cerveja Itaipava.

Ele fará parte do time de "repórteres" da cervejaria (Foto: Divulgação)

