Paulinho Boca de Cantor é o rei do bloco Os Mascarados

O cantor baiano será o rei do desfile do bloco Os Mascarados, no Carnaval de Salvador. O desfile será na quinta-feira, 23, no circuito Barra-Ondina, a partir das 22h. A novidade, que divulgamos com exclusividade, foi confirmada pelo próprio artista.

Quem estará ao lado dele será a jornalista e apresenta Rita Batista, que irá ocupar a posição de rainha. A cantora Márcia Castro será responsável pelo trio, que animará os foliões fantasiados.

Paulinho Boca de Cantor, que faz parte do grupo Novos Baianos, vai celebrar, na folia de Momo, 70 anos. E não fará por menos. Ele, que fará uma apresentação solo, prepara uma grande festa para celebrar o momento.

Paulinho Boca, além de rei de Os Mascarados, irá comemorar 70 anos na folia (Foto: Divulgação)

>> Baile do Boca - No próximo dia 16, Paulinho Boca trará o glamour dos antigos bailes carnavalescos de salão de volta durante o Baile do Boca, no Café Teatro Rubi – do Sheraton Hotel da Bahia, no Campo Grande. O evento começará às 20h30.

>> Pelô Summer - Dois dias depois, no dia 18 (sábado), o músico animará o “Pelô Summer". A festa será na Arena do Sesc-Senac, no Pelourinho, a partir dos 21h.

