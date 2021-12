Paroano Sai Milhó abre Carnaval do Rio Vermelho

Banda Paroano Sai Milhó (Foto: Divulgação)

O Rio Vermelho será tomado pela turma do Paroano Sai Milhó hoje, na abertura da folia no bairro. A partir das 20h, eles sairão pelas ruas relembrando marchinhas dos antigos carnavais, além, claro, de clássicos da música baiana, como 'É D'Oxum', de Gerônimo.

Mas a festa da banda continuará nos próximos dias de Carnaval. Neste sexta, 5, por exemplo, o grupo sairá no Furdunço, às 15h, no circuito Osmar (Centro). No dia seguinte, o Paroano marcará presença na festa do Pelourinho. No domingo, 6, será a vez de animar os foliões do Expresso 2222, de Gilberto Gil e Flora Gil. O último dia de apresentação acontecerá nesta segunda, 8, no Pelô.

*****

Dupla Bruninho (de preto) e Davi (Foto: Divulgação)

Fala, Bruninho!

"A expectativa de tocar no Carnaval de Salvador é sempre sinistra, porque é o maior Carnaval do Brasil, talvez do mundo! E nós crescemos vendo pela TV. Então, ir para aí com o som do sertanejo é uma responsabilidade muito grande e faz a expectativa ser muito grande, de dar frio na barriga", disse

Bruno forma dupla com Davi. Eles irão se apresentar no camarote Villa Mix, na segunda e na terça de Momo. No repertório, os sertanejos colocarão músicas deles com uma pegada de axé music.

*****

Camarote terá tirolesa de 55 metros

Quem quiser ter aventura, o camarote Skol Beats Spirit, no Clube Espanhol (Barra), oferecerá uma tirolesa de 55 metros para os foliões. E o melhor: tendo como cenário o oceano Atlântico.

*****

As mulheres e o poder

Com o tema "De Dandara à Anastácia, as mulheres negras e o poder!", o bloco afro Os Negões colocará a cara na rua na sexta, saindo do Campo Grande com direção à Praça da Sé. Depois, eles voltarão a sair no domingo. Sempre a concentração será em frente ao Hotel Sheraton, no Campo Grande.

