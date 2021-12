Que o Mais Belo dos Belos encanta baianos e estrangeiros, é inegável. Não à toa, o desfile do bloco Ilê Aiyê, no sábado de Carnaval, reúne milhares de entusiastas da beleza e da força negras na ladeira do Curuzu. Tal “paixão” por esta história de resistência atravessou as fronteiras, seduzindo a norte-americana Shereland Oneal, que é a primeira estrangeira a concorrer ao título de Deusa do Ébano. Ela disputará com mais 15 candidatas, representantes do poder da mulher negra na Bahia.

“A primeira vez que vi uma rainha da beleza negra, chorei. Eu chorei porque a beleza era a mesma que eu tenho. Foi um alívio vê-la sendo celebrada por esses traços. Por muitas décadas, nos Estados Unidos, não fui considerada bonita. Eu era estranha”, contou Shereland, que chega ao Brasil na primeira semana de janeiro. “Adoraria ser deusa”, diz. Por aqui, ela participará dos cursos oferecidos para todas as candidatas antes da “Noite da Beleza Negra”, marcada para 20/01, na Senzala do Barro Preto.

Norte-Americana quer ser Deusa do Ébano do Ilê Aiyê | Foto: Divulgação/ATarde

Concorrem ao título: Ana Paula Santos, Camila da Silva, Honara da Paixão, Ialê Marley, Ivana Paixão, Jamile Fátima, Jéssica dos Santos, Joice de Alcântara, Lorena dos Santos, Milena Nascimento, Nívea Lopes, Rafaela Rosa, Rosana de Jesus, Rosemildes de Brito e Tainã Vieira.

Banda Duas Medidas e as festas da virada para 2018

Os meninos da banda Duas Medidas vão se desdobrar, em intervalo de poucas horas, para dar conta de duas festas no dia que antecede o Réveillon. A primeira apresentação do grupo será no “Vira Villas”, em Vilas do Atlântico, em Lauro. Depois, eles viajam para animar o “Virô no Morro”, em Morro de São Paulo.

Aposta para atrair público gay, Claudia Leitte estreia em camarote

A loira levará seu “Baldin de Gelo”, música de trabalho para o verão, para animar os foliões do espaço Skol Beats, em Ondina. O show será no sábado de Carnaval. “A temperatura vai esquentar”, afirma Felipe Bratfisch, gerente regional de marketing da Ambev. Claudia Leitte, por sinal, é a aposta para reunir um público mais diversificado no camarote, uma vez que consegue atrair o público gay, presente no bloco dela, o Largadinho.

Reduto do samba no Bonfim

A “Enxaguada do Bonfim” será, mais uma vez, reduto do samba. Tanto que o Cacique do Candeal escalou os sambistas Nelson Rufino, Jorge Aragão, Alcione e Mariene de Castro para estarem ao lado dele. O evento ocorrerá no Museu du Ritmo, no Comércio, dia 11/1. Logo depois, dia 28, ele comandará o único ensaio de verão da temporada. Anavitória é uma das atrações confirmadas.

Márcia Castro marca presença no Cortejo

O próximo ensaio do Cortejo Afro, dia 25, terá como convidada a cantora Márcia Castro, que mescla clássicos da MPB, pop e batida percussiva. O evento será às 21h, no Largo Pedro Archanjo, no Centro Histórico.

Área verde do Othon recebe Club du Timball

As bandas Timbalada Sec. XXI (foto) e Electrotimba vão fazer show no dia 24/1 na Área Verde do Othon, em Ondina. Carlinhos Brown, idealizador dos grupos, também irá se apresentar por lá.

Psi recebe Dilsinho e É o Tchan

Dilsinho e a banda É o Tchan são os convidados do 1º ensaio do Psirico, que acontecerá no dia 24/1. O Porto Salvador Eventos, no Terminal Náutico (Comércio), foi o local escolhido para receber o evento. Segundo a organização, tanto o pagodeiro romântico como o grupo de ‘cumpadi’ Washington e Beto Jamaica farão shows completos. Esta forma, por sinal, está sendo adotada em quase todos os ensaios. Bom para o público.

