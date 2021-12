Não desfilo no Carnaval com dinheiro público, afirma Netinho

Muito convicto, Netinho é categórico ao afirmar que não desfila no Carnaval com dinheiro público, seja do governo municipal, estadual ou federal. “Tudo em minha carreira construí com o suor do meu trabalho. E não será agora (com 30 anos de estrada) que vou me envolver com dinheiro público”, diz.

Tal atitude pode tirar o artista da folia de Momo de Salvador, uma vez que até agora não conseguiu patrocínio para colocar o bloco com cordas na avenida, onde gostaria de desfilar. “Foi lá que fiz minha história e quero ajudar a revitalizar”, conta.

Ele confidenciou que até foi convidado pela Empresa Salvador Turismo (Saltur) para puxar um trio independente no domingo, no Centro, e também no desfile do Furdunço na Barra (na prévia do Carnaval), mas a resposta dele foi “muito obrigado”, mas “não”.

Enquanto a folia dele por aqui é uma incógnita, o artista, recuperado, lançou nesta sexta-feira, 15, #SomosTodosUm, única música com hashtag (ouça aqui). Na véspera do Natal, irá apresentá-la em um programa nacional de TV.

#SomosTodosUm #netinho #minhanovamusica Uma publicação compartilhada por Netinho (@netinhooficialbrasileiro) em Dez 14, 2017 às 9:36 PST

>> Ilê Aiyê ganha novas músicas

Os ganhadores do Festival de Música Negra do Ilê Aiyê, nas categorias Poesia e Tema, serão conhecidos neste sábado, 16, às 16h, na Senzala do Barro Preto (Curuzu). As canções serão usadas no verão do bloco. Na segunda, será a vez de conhecer as candidatas a Deusa do Ébano.

Festiva acontece neste sábado, 15, no bairro do Curuzu, em Salvador (Foto: Fafá | Divulgação)

>> Varanda Aê para a pipoca

O Camarote Schin Aê, em Ondina, resolveu criar um espaço de show para a pipoca, com uma varanda musical. A principal atração será o cantor Tiago Abravanel (Baile do Abrava). No espaço interno, shows de Ludmilla, com o Fervo Da Lud; Diogo Nogueira, com o Jardim do Samba; Mumuzinho, com o Bar Duzé; e Tatau, Ninha e Reinaldo (que foram das bandas Araketu, Timbalada e Terrasamba), com o Baile da Favorita e Axé 90 Graus.

Tiago Abravanel fará a festa durante o Baile do Abrava (Foto: Reprodução | TV Globo)

>> Festa black para iemanjá no dia 2

Para saudar a Rainha do Mar, a sétima edição do Yemanjá É Black será animada por Denise Correia e a banda Ilê Aiyê. A DJ Bieta, outra atração da festa, apresentará uma fusão de ritmos que passeiam pela África, Cuba, EUA e Américas. O evento no Rio Vermelho, dia 2/2, foi criado pela estilista Madá e pelo ator Jorge Washington.

A DJ Bieta vai animar o público do evento Yemanjá é Black (Foto: Divulgação)

>> Tuca vai se apresentar em camarotes

O Carnaval do cantor Tuca Fernandes será movimentado nos espaços fechados, por enquanto. Ele tem shows marcados nos camarotes Skol (9/2) e Salvador, dois dias depois. O artista negocia puxar um bloco, mas depende ainda de dindim...

Tuca Fernandes vai se apresentar também em Ouro Preto, em Minas (Foto: Divulgação)

adblock ativo