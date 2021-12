Moraes Moreira inicia no Carnaval comemorações pelos 70 anos

O Carnaval deste ano será diferente para Moraes Moreira. Afinal, na folia, ele iniciará as comemorações pelos seus 70 anos. E, para brindar o momento, o cantor e compositor fez uma música que traduz bem o clima da festa dedicada a Momo. Intitulada de "Doidinho", a canção será um dos destaques da participação do artista por aqui. “É uma música popular, estilo Moraes Moreira, não segue nenhum mode do momento”, afirmou ele, defendendo seu estilo musical.

Mas não só: ele, ao lado do filho Davi Moraes, fará um passeio por músicas consagradas, como "Chame Gente". Teremos o 1º cantor a subir num trio em dose dupla: no domingo, em um trio da prefeitura e, na terça, pelo governo do estado. Os desfiles serão na Barra-Ondina. E o melhor: para a pipoca.

70 anos 70 anos

Doidinho

Já tô ficando doidinho

Doidinho, doidinho

Já tô querendo carinho

Carinho, carinho

Quem sabe até um amasso

Amasso, amasso

Depois de tudo um beijinho

Um beijinho, um abraço

Vem pra Bahia, vem ficar doidinho

Neste verão que é sem igual

Barra, avenida, praça e Pelourinho

É tropicália nosso Carnaval

De bike e fantasias

Os adeptos do ciclismo resolveram se juntar e montar um bloco irreverente antes do Carnaval. Chamado de “Magrelas na banguela”, o bloco tenta entrar no desfile oficial do Fuzuê, dia 18/2, mas, caso não consiga, já avisa: vai invadir e sair na frente do desfile.

Bloco vai desfilar pela segunda vez na Barra (Foto: Divulgação)

De olho no Ilê e em programa

Responsável pela Noite da Beleza Negra, do Ilê, o diretor Elísio Lopes Jr. está a todo vapor na produção de um programa para TV Globo.

Encontro de trios na Barra

ACM Neto já anunciou que as atrações para o 1º encontro de trios na Barra estão definidas. Mas ele, como sempre, não quis revelar nomes.

Neto fora da folia de Sampa

O prefeito agradeceu, mas disse que não poderá desfilar na escola de samba paulista Unidos do Peruche, que fará uma homenagem a Salvador.

Psirico fará a festa da pipoca

Márcio Victor puxará mais uma vez seu trio sem cordas. O desfile, na sexta de Momo, será na Barra-Ondina. Ele também fará uma homenagem às mulheres.

Márcio Victor, líder da banda Psirico (Foto: Sércio Freitas | Divulgação

Irmãos vestem artistas no verão

Os irmãos Júnior Rocha e Céu Rocha, da marca Meninos Rei, estão trabalhando duro. Isso porque eles agora se preparam para vestir alguns artistas neste verão e no Carnaval. Dentre os famosos, Compadre Washington, da banda É o Tchan, e Alexandre Peixe. Segundo Júnior, estão sendo pensadas estampas exclusivas para abrilhantar a festa desses cantores.

>> Saudação à Rainha do Mar

Chupito terá bloco e DJs

Badalado, o bar vai abrir as portas para oferecer música de qualidade para quem estiver na Praia da Paciência. No dia 1º, à noite, terá ainda o bloco "Muvuca Etílica, Pélvica e Carnavalesca - Não me iludi, só me atiro”.

Márcia Castro no Lálá dia 1º

A baiana vai receber convidados, como a paraense Luê, na varanda do Lálá, no Rio Vermelho, às 23h. A festa, gratuita, será o momento para o público conhecer a música ‘Boneca’, aposta para o verão.

Junto com a baiana, a cantora paraense Luê (Foto: Virgínia Medeiros | Divulgação)

Lazzo estará na “Yemanjá é Black”

Promovido pelo ator do Bando de Teatro Olodum Jorge Washington e pela estilista Madá, a festa terá como atrações Lazzo (foto), Dão Anderson e Denise Correia. O evento será no Santa Maria Bar e Restaurante, no Largo de Santana, a partir das 13h.

O cantor Lazzo é o convidado especial da festa (Foto: Divulgação)

Brown no Rio Vermelho

A Vila Caramuru será palco de mais um evento promovido por Carlinhos Brown. Desta vez, vai rolar por lá a “Enxaguada de Yemanjá”, com Vanessa da Mata, Luiz Caldas e Margareth Menezes, às 16h. Ainda no Rio Vermelho, dia 31, ele fará o lançamento o Carnaval Schin Aê. Brown é responsável pelo jingle da marca.

O músico promete uma bela festa para Iemanjá (Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE)

