MC Beijinho: dono de hit, polêmica e restrição judicial

Ele tem agenda lotada de compromissos após "Me libera, nega" (Foto: Xando Pereira | Ag. A TARDE)

Do anonimato ao possível dono do hit do Carnaval. A trajetória de Ítalo Gonçalves, 19 anos, que ganhou fama instantânea como MC Beijinho, é surpreendente. Afinal, foi após uma prisão por roubo de celular que ele ganhou notoriedade. Não pela detenção, mas por ter aproveitado o momento na transmissão de uma TV na delegacia para cantar o que se tornou a música chiclete da vez, o Me libera, nega.

A canção já foi cantada por Luan Santana e Caetano Veloso. Este último o conheceu pessoalmente anteontem, no lançamento do documentário Axé: Canto do povo de um lugar, de Chico Kertész, empresário de MC Beijinho.

foi hoje @axeofilme ! #meliberanega Uma foto publicada por Mc Beijinho (@mcbeijinhooficial) em Jan 11, 2017 às 8:42 PST

De lá para cá, muitas coisas rolaram, até um tratamento em uma clínica de recuperação, que continua quando ele consegue ter tempo na agenda. Isso porque, atualmente, não tem tido tempo, devido ao assédio da mídia (já tem entrevista marcada para o programa "Encontro" e "Fantástico"). E ainda tem a rotina para a gravação de um CD com músicas autorais.

No domingo, ele mostrará seu lado dançarino ao gravar um vídeo com o Fit Dance da coreografia da música, na Estação Norte do Metrô.

Imbróglio

O mais novo famoso estourou após a prisão e de receber uma “força” dada do cantor e compositor Felipe Escandurras. Mas a relação, amistosa, hoje está envolta em uma polêmica. Escandurras, inclusive, foi processado pela Universal Music, que detém os direitos autorais de "Me libera, nega", por ter se apropriado do hit do jovem que cresceu no Pero Vaz. O MC diz que, apesar disso, a amizade segue firme e forte. Escandurras reafirma: "Eu e Beijinho estamos de boa". Ele, no entanto, admite um erro: "Acabei dando um deslize por não ter formalizado isso (a gravação)".

Prisão e drogas

Apesar de usufruir da fama, Ítalo não pode sair por aí sem avisar sobre seu paradeiro à Justiça. Isso porque ele responde a um processo criminal. "Ele tem algumas restrições, precisa avisar quando viaja. Anteontem ele se apresentou no Fórum Criminal de Sussuarana ", disse Chico Kertész. O empresário afirmou que o cantor precisa de acompanhamento psicológico para trabalhar as "aflições e angústias do envolvimento com drogas".

Produtor de Shakira

O CD de Beijinho terá sete faixas, incluindo a nova música "Ó pra isso". O compacto é gravado no estúdio Ilha do Sapo, de Carlinhos Brown. A produção musical fica por conta de Thiago Pugas, que já trabalhou com nomes como Shakira, Brown e a banda Timbalada. O período atual é de ensaios para a gravação e para realizações de shows que devem ocorrer no final do mês. A data não foi divulgada. A cidade será Salvador, segundo Kertész.

Carnaval

Os convites para ter o MC em trios pipocam. Mas, até o momento, só um convite foi aceito, o de Bell Marques. O dia do encontro, no entanto, ainda está em aberto. "Sou muito fã dele", disse o rapaz, empolgado.

Candidatas à Deusa do Ébano

De vários bairros, as candidatas exaltam a beleza e a cultura afro (Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE)

Uma dessas 15 candidatas, no sábado de Carnaval, ocupará o posto mais nobre do bloco Ilê Aiyê, o de Deusa do Ébano. Já na varanda de onde dará o pontapé inicial ao desfile no Curuzu, elas aguardam com expectativa a data da escolha da mais bela, que ocorrerá no dia 4 /2. Na ocasião, Daniela Mercury fará o show de abertura.

>> Veja o perfil das candidatas

Antes, as concorrentes passarão por uma preparação, com oficinas nos dias 18 e 19 deste mês. No último dia, haverá o lançamento do documentário Outra Face, da jornalista Val Benvindo, que retrata a importância do concurso do bloco afro.

Juciara do Espírito Santo, 35 anos, afirma que concorrer é a realização de um sonho. "Desde criança fico encantada com a escolha da Deusa", contou ela, que disputa o título pela oitava vez. A estreante Honara da Paixão, 20 anos, diz que se sente representada pela agremiação: "O Ilê fala de nosso povo, da nossa luta".

Motumbaxé recebe Araketu

O ensaio do cantor Alexandre Guedes, da banda Motumbá, terá como convidado, no próximo dia 19, o Araketu. Mas não só: Amanda Santiago também pintará no Largo Pedro Archanjo, no Pelô.

Pelô em clima de É d'Oxum

Gerônimo embala o público já no clima de Carnaval, dia 17, recebendo os cantores Tatau, Manuela Rodrigues e Nilton Freittas. O ensaio será no Largo Pedro Arcanjo, às 20h. Programe-se!

Gerônimo vai se apresentar na terça (Foto: Fernando Vivas | Ag. A TARDE | 12.9.2013)

Música de graça no Rio Vermelho

A população poderá conferir, hoje, o projeto Viver Rio Vermelho. A partir das 18h, no Largo da Mariquita, haverá a apresentação do Grupo Ponta de Dedo (orquestra de cordas dedilhadas). Além do grupo, a ação da Prefeitura de Salvador, por intermédio da Saltur, terá o Bahia Brass. E o melhor: tudo de graça.

Vips doaram R$ 220 mil

Os convidados pra lá de VIPs que passaram pelos camarotes da Ambev no Carnaval de Salvador, em 2016, e em outras festas patrocinadas pela empresa fizeram doações. Juntando tudo, deu R$ 220 mil, que serão distribuídos para as ongs Cipó, aqui na capital, Enraizados, no Rio, e Unas, em São Paulo.

