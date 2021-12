MC Beijinho: do auge a apenas uma lembrança

Sucesso do verão passado, MC Beijinho saiu dos holofotes, após o hit Me libera, nega, para o ostracismo no show business. Atualmente sem contrato, fica em casa desejando voltar ao auge, como conta Lindinalva Gonçalves, mãe e atual empresária do rapaz. Ela não esconde a tristeza com a situação do filho. “Ele só fala disso”, afirma. Para quem não lembra, Ítalo Gonçalves (nome do MC) ganhou notoriedade após ser preso e cantar, ao vivo na TV, a música que chegou a ser divulgada por Caetano Veloso. “Hoje componho, mas sem fazer show. Quero voltar a fazer sucesso”, diz o MC, que mora com a mãe em Itapuã. Focado no retorno, compôs a canção Beijinho, que narra parte da história dele. É a aposta para, quem sabe, retornar ao difícil cenário das músicas-chiclete, vago até agora. “Torço para a canção estourar como a primeira. Para isso, busco ajuda”, diz. Enquanto o fio de esperança não rompe, vive com a ajuda da avó, que tem um restaurante nas Sete Portas.

Projetos emperrados

Na época do grande boom, MC Beijinho e Chico Kertész, que era seu empresário, falaram de lançamento de um CD e de um documentário sobre a vida do artista. Mas nada foi à frente. “Está tudo parado”, diz Beijinho. Kertész, ainda responsável pela película, conta que aguarda o andamento da carreira do MC para dar continuidade ao filme. “Temos muito material gravado, mas precisamos ver o que vai acontecer no futuro”, destaca. Ítalo também.

Claudia lança música já pensando em clipe

Cantora lança música 'Lacradora' (Foto: Yuri Sardenberg e Aninha Monteiro | Divulgação)

Os fãs da cantora já podem acessar as plataformas digitais, como Spotify, para ouvir Lacradora, música lançada nesta sexta, 8, por Claudia Leitte com a participação de Maiara e Maraísa. A letra é dos baianos Tierry e Topera. E, depois de escutar, os seguidores da loira se preparem para o clipe, que será gravado antes do Carnaval. A canção, segundo a artista, “é um tratado alto-astral para as mulheres não somente cantarem juntas, mas se reconhecerem umas nas outras”. Fora esta canção, Claudia também deve anunciar, em breve, uma música com o cantor norte-americano Pitbul. Além disso, haverá novidades no Carnaval, quando ela festeja os 10 anos de carreira solo.

Márcia Castro e seus projetos para o verão

Márcia Castro lança CD "Treta" dia 14 (Foto: Werther Santana | Divulgação)

O início da caminhada da artista começa com o lançamento do CD “Treta”, dia 14, na boate XYZ (Rio Vermelho). Depois, haverá a divulgação do clipe da música “Ela é pan”. Em janeiro, será a vez dos ensaios. No dia 1º de fevereiro, fará show na prévia da festa de Iemanjá na Varanda do Lálá.

Farol da Barra será palco de festa da virada

Um dos cartões-postais da capital baiana, a área interna do Farol da Barra será utilizada para a realização do Réveillon do Forte. Na grade de atrações, Dan Valente e as bandas Forró do Tico e Electrotimba (foto). Por coincidência ou não, a área externa do ponto turístico passa por reforma da prefeitura para ficar lindinha até lá.

Banda Psirico muda local de ensaio

No próximo ano, o grupo liderado pelo cantor Márcio Victor irá comandar os ensaios de verão no Porto de Salvador, no Comércio. O local é uma das novas sensações para eventos na cidade. Apesar de ainda não divulgar os convidados, a produção já confirmou as datas: 18 e 25 de janeiro e 2 de fevereiro, dia de Iemanjá.

Música e gastronomia na casa de pedra

Termina amanhã a temporada de 2017 da Culinária Musical, do ator Jorge Washington. A cantora Denise Correia será a atração da Casa de Pedra do Garcia, a partir das 13h. Terá ainda, por lá, o Recital Vozes Negras.

Happy festeja 25 anos com Gil

Bloco infantil mais antigo do Carnaval, o Happy convidou a cantora Gilmelândia para puxar os foliões mirins durante o desfile de 25 anos, no sábado de Momo. Ela, que estreia neste desfile, estará ao lado de Tio Paulinho. A agremiação desfila no circuito invertido, de Ondina à Barra.

30 anos de Maga

Margareth e Jimmy Page (Foto: Márcio Lima | Divulgação)

Na foto, Margareth Menezes aparece ao lado de Jimmy Page, guitarrista da banda Led Zeppelin (1997). Esta e outras imagens fazem parte da exposição que celebra os 30 anos de carreira da artista, no dia 20 de janeiro, quando haverá um show especial dela na Concha Acústica. A curadoria é de Zuarte Jr.

Rafa e Pipo sarram com Léo Santana

Um galpão abandonado em Paripe, no subúrbio, foi escolhido como cenário para a gravação do clipe de “Sarrando”. A música de Rafa e Pipo Marques conta com a participação de Léo Santana. O lançamento será no dia 15, mas antecipamos aqui uma prévia

