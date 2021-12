Furdunço e Fuzuê vão ocupar a Barra

BaianaSystem vai apresentar músicas do CD Duas Cidades (Foto: Filipe Cartaxo | Divulgação)

A Barra será palco de mais um Fuzuê, que será acompanhado, logicamente, do parceiro: o Furdunço. O primeiro, no dia 18/2, terá entre as atrações o grupo Malê Debalê. Já no dia seguinte, no 2º dia de festa pré-Carnaval, será a vez da banda BaianaSystem. O grupo, com uma energia contagiante, foi um dos marcos da folia antecipada do ano passado.

Outra banda, que também arrastou uma multidão em 2016, foi o Alavontê. Eles, mais uma vez, ficarão pertinho do público com o "pranchão". O desfile sairá de Ondina, na altura do Espanhol, até o Farol da Barra. Um estreante, no Furdunço, será o pagodeiro Léo Santana.

24/2 24/2

Léo pulará atrás de bloquinho no circuito Dodô

O verão de Léo Santana será movimentado. Além de ensaios do Baile da Santinha, que terá sua 1ª edição hoje, o pagodeiro irá participar ainda, dia 15, de um aulão para ensinar coreografias de suas músicas ao lado de bailarinas. O local ainda não foi definido.

Em fevereiro, na Barra, o cantor pulará atrás do Bloquinho do Gigante, criado pelo próprio. A música ficará por conta de uma banda de fanfarra. Depois, ele e as pessoas que comprarem a camisa do desfile poderão curtir um show no camarote da Skol, no Espanhol. O show lá será dele e do É o Tchan.

Daniela e Morais confirmados no Iaô

Os ensaios de Margareth Menezes, no Mercado Iaô, estão bombando. E, para agitar ainda o espaço na Ribeira, a cantora vai receber Daniela Mercury, dia 15, dentro do projeto Noites Tropicais, que faz uma homenagem à Tropicália.

Mas não para por aí: nas próximas edições terão ainda Carlinhos Brown e Moraes Moreira. Este último se apresentará ao lado do filho Davi Moraes no dia 29. A data da apresentação de Brown ainda não foi divulgada. Antes, neste domingo, Maga receberá a BaianaSystem.

Mosquito será atração do Alerta

O sambista carioca será um dos artistas de peso do desfile do bloco Alerta Geral, que sairá no Centro da Cidade. Ele estará junto de nomes reconhecidos, como Xande de Pilares, Délcio Luiz, Juliana Ribeiro e a banda Bambeia. A agremiação desfilará na quinta de Carnaval.

19/1 19/1

12/2 12/2

Ensaio Geral com Bell Marques não irá rolar

A maré parece não está boa. Prova disso é que o Ensaio Geral com o cantor Bell Marques, um dos principais eventos do verão, não será realizado este ano. Vixe!

Filho de Edson Gomes fará Dance Reggae Verão

As festas pré-folia também têm espaço para outros ritmos. Tanto que Jeremias Gomes irá promover o Dance Reggae Verão.

O evento será, dia 15, às 11h, no Parque da Cidade, no Itaigara.

adblock ativo