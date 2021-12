Fobica com os irmãos Macêdo vai invadir a Barra no Furdunço

A Fobica irá desfilar no dia 19, do Clube Espanhol ao Farol da Barra (Foto: Divulgação)

O primeiro trio elétrico do Carnaval, a Fobica tomará conta do circuito invertido do Clube Espanhol até o Farol da Barra, durante o Furdunço, dia 19. E quem irá pilotar a invenção de Dodô e Osmar (um Ford Bigode 1929), símbolos da folia baiana, são os irmãos Macêdo: Betinho, Armandinho, Aroldo e André.

Mas não só: além desta apresentação, haverá um bis no Campo Grande, mas desta vez no Carnaval, dia 24. Um dos convidados será a Banda Escola Irmãos Macêdo, que é formada por estudantes que fazem parte da primeira escola de guitarra baiana. Para quem não sabe, o veículo musical tem 67 anos.

Planeta Band aposta em alta gastronomia

Localizado quase no final do circuito Barra-Ondina, o Planeta Band Othon terá o chef Bartô como o responsável pela gastronomia do espaço all inclusive do camarote. Ele fará pratos quentes como risoto, lagosta ao molho de ervas, bobó de camarão, yakisoba e filé ao funghi. Tudo com toque contemporâneo. Além disso, um outro destaque será a presença do Restaurante 33 também no espaço.

Nana aposta na baianidade

Assim como o Schin Aê, o camarote do Nana, em Ondina, também irá apostar na baianidade como tema do espaço. O projeto “Vem Ser Baiano” tem a assinatura do EstudioFarol. Os preparativos estão quase todos prontos. O camarote, por sinal, é o que está mais avançado na parte de decoração. “Usaremos elementos como sombreiro, timbal, fobica e carrinho de café para compor os padrões de decoração do ambiente”, contou Fagner Novaes, que é o decorador responsável pelo projeto juntamente com as sócias Carolina Gabrieli e Carolina Carvallo.

Espaço do Nana irá funcionar em Ondina (Imagem: EstudioFarol)

Rafa e Pipo Marques puxam bloco no Rio

Os baianos Rafa e Pipo Marques, filhos do cantor Bell Marques, marcaram presença na folia carioca neste domingo, 12. Por lá, os meninos arrastaram um público expressivo, apesar da polêmica envolvendo a proibição de bandas de axé music na festa de rua do Rio de Janeiro. Inclusive, a banda Eva foi uma das vítimas. Mas voltando a Rafa e Pipo, eles puxaram o bloco Chame Gente na orla de São Conrado.

Os filhos de Bell Marques puxaram o bloco Chame Gente (Foto: Divulgação)

Eva - A banda baiana foi alvo de críticas de blocos tradicionais do Rio, que não queriam que grupos daqui desfilassem na festa de rua. Segundo eles, os artistas de lá se bastariam para garantir a diversão dos cariocas, sem interferência de artistas de outros locais. A pressão foi tão grande que a banda Eva acabou desistindo de puxar o bloco no Rio.

