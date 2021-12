Denny e Bell vão desfilar para a pipoca na Barra

A abertura da Quinta-feira de Momo, no circuito Barra-Ondina, será comandada por Bell Marques e Denny Denan, ex-Timbalada. O primeiro a desfilar será o ex-chicleteiro, que deixará o Campo Grande, para tristeza de muitos foliões. Neste dia, ele abrirá, assim como nos anos anteriores, a folia bancada pelo governo do estado, com um trio sem cordas. Por sinal, o Carnaval, principalmente o da orla (palco dos principais canais de TV), deve ser a grande vedete de 2018, ano de acirradas disputas eleitorais. Não à toa, a aposta em grandes atrações para chamar a atenção do público e das mídias. Voltando ao desfile, depois de Bell, Denny ficará encarregado de puxar o segundo trio independente. Mas a folia dele contará ainda com mais um trio sem cordas no Campo Grande, na segunda-feira.

Denny Denny

Bell Bell

Famosos baianos falam sobre as expectativas para o próximo ano

O ano de 2018 já bate na porta, e a coluna fez questão de ouvir alguns famosos baianos, como Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Bell Marques, Margareth Menezes e Márcio Victor, da banda Psirico. E eles falaram sobre o que desejam para este novo ciclo e o que deixariam de 2017, marcado por crise econômica e política. Um consenso é que os fatos ruins não devem ser deixados de lado e sim servir de lição para evitar novos erros, principalmente em um ano em que teremos eleições.

Ivete Sangalo

Para 2018 Prosperidade e progresso. Que a gente caminhe mais a passos largos!

Deixo em 2017 Este ano foi recheado de coisas que são difíceis de a gente entender. Mas eu não acho nem bom a gente esquecer e, sim, usar isso como mola propulsora para nos estimular a melhorar tudo, rever mesmo.

Margareth Menezes

Para 2018 Espero que seja um ano com mais acertos para o Brasil. As eleições vêm aí e espero que haja uma boa renovação, novos candidatos.

Deixo em 2017 Não devemos esquecer e, sim, aprender com os erros. Espero um ano melhor, com mais amor, trabalho, novos amigos e amar mais os que eu já tenho. Muita música boa para celebrar a vida.

Claudia Leitte

Para 2018 Desejo que meu estado e meu país sejam alvos de todas as bênçãos. Espero que todos os segmentos (do turismo à economia) cresçam.

Deixo em 2017 Quero esquecer a violência contra as crianças, as mulheres, os LGBTs e o racismo. Foi algo que notamos para além das estatísticas. Temos que lutar para acabar com a violência contra as minorias e lutar pela paz e igualdade.

Márcio Victor

Para 2018 Espero que nosso país comece uma nova etapa depois de tantos problemas de corrupção; que a gente comece esse novo ciclo tentando consertar os erros.

Deixo em 2017 Na verdade, não quero esquecer nada. Mesmo com tantos momentos difíceis, quero levar como aprendizado. Às vezes, o esquecimento nos leva ao erro novamente.

Bell Marques

Para 2018 Espero um ano com mais paciência, respeito e empatia. Em todo lugar, tenho percebido as pessoas menos tolerantes, e sempre preguei o contrário.

Deixo em 2017 Não dá para esquecer as coisas ruins. As crises estão aí para nos ensinar. Então, acho que elas, em todos os âmbitos, são uma lição. Que estejamos de olhos abertos.

Saulo e os trios sem corda na folia

O Carnaval do cantor Saulo, em Salvador, será marcado por três dias dedicados à pipoca. Só no Campo Grande, o artista estará por dois dias (11 e 13 de fevereiro). Dois dias antes, ele fará a alegria do folião da Barra-Ondina. Ainda durante a folia, irá se apresentar em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza.

2/02 2/02

Opções para a virada

Baile de máscara para receber 2018 - Todos com o rosto coberto. É assim que o Lálá receberá 2018. E com direito a som dos DJs elCabong, Catarina, Suzy 4Tons, Riffs e Jerônimo Sodré. Os hits irão dos clássicos às novidades da música baiana. Detalhe: o baile terá início às 22h.

‘Réveillon Top’ é opção no Rio Vermelho - As bandas Nata do Samba, Pra Casar e Isqueminha comandam a noite da virada do Zen Salvador, no bairro boêmio do Rio Vermelho. O ‘Réveillon Top’ contará ainda com a performance do DJ Rodrigo Fiuzza, que comandará a música eletrônica da casa.

A dupla Jorge e Mateus quer fazer a virada de quem passar no ‘Réveillon Vira Vilas’, em Vilas do Atlântico, inesquecível. A festa por lá será a partir das 21h

O Forte da Barra será palco de um Réveillon privado. A festa, na área interna, será promovida pelos empresários e irmãos Ricardo e Rafael Cal

adblock ativo