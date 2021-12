Daniela será atração do palco no Farol da Barra; SSP 'desaprova' estrutura

Artista fará show no dia 25 de fevereiro (Foto: Rodrigo Maia l Macaco Gordo l Divulgação)

Uma das atrações do palco Skol, que é montado pela primeira vez no Farol da Barra para o Carnaval, é a cantora Daniela Mercury. Apesar de ser mantido em segredo, a coluna confirmou a participação da artista no sábado de Momo, dia 25 de fevereiro.

As outras atrações serão conhecidas nesta quinta-feira, 9, durante a coletiva da Skol, patrocinadora master da festa de Salvador. Na ocasião, serão divulgadas outras ações da marca no Carnaval.

O palco, segundo a Prefeitura de Salvador, irá funcionar de quinta a terça. Os horários das apresentações ainda não foram divulgados, mas devem acontecer nos intervalos dos trios e no final do desfile dos blocos.

Pipoca da Rainha

Além da apresentação no Farol, Daniela puxará dois dias de trio sem cordas. Serão nos dias 24, no circuito Barra-Ondina, e 28, no Campo Grande. Já no domingo e na segunda, a cantora estará à frente do tradicional desfile do bloco Crocodilo, também saindo da Barra.

Outras novidades da folia da artista deverão ser divulgadas na próxima semana, quando ela apresentará o roteiro completo do Carnaval para a imprensa.

SSP retou com palco no Farol

Em nota, divulgada nesta quarta, 8, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) reclama da instalação do palco no Farol da Barra.

Segundo o órgão, "a SSP desaprova a instalação do grande palco ao lado do tradicional Posto Policial Integrado (PPI). A pasta entende que a estrutura - que também não foi montada nos moldes do negociado no grupo de trabalho (que integra instituições estaduais e municipais) - irá atrapalhar o atendimento à população, bem como o trabalho policial".

Ainda no comunicado, a secretaria informou que "o Governo do Estado tem investido, somente na parte de segurança da festa, por ano, uma média de R$ 40 milhões , com recursos unicamente oriundos do dinheiro público" e que "as forças policiais estaduais não são coadjuvantes durante o Carnaval e que merecem ser tratadas com respeito. Aumentar indiscriminadamente os festejos também gera um excesso de carga de trabalho para os efetivos, além de impactar na qualidade do serviço oferecido".

Posição da Skol

A Skol informou, por meio da assessoria de imprensa da Ambev, que "não confirma nada. Todas as notícias da Skol serão divulgadas na coletiva de imprensa desta quinta-feira, dia 9".

Governo municipal

A Prefeitura informou por meio de nota que o evento a ser realizado no dia 21 de fevereiro no Farol da Barra ainda segue em planejamento e não é ampliação do Carnaval. "A festa de Momo será aberta oficialmente no dia 22 (quarta-feira), com um evento que acontecerá na Praça Municipal", informa.

A gestão municipal esclarece ainda que o show agendado para o dia 21 é de um dos patrocinadores do Carnaval e trata-se de um evento de curta duração, com cerca de quatro horas. "A Prefeitura já vinha há algumas semanas discutindo sobre o projeto com a Polícia Militar da Bahia, e ressalta que uma solicitação formal para o apoio da instituição à festa foi oficializada no dia 6 de fevereiro, a tempo de garantir as providências de segurança no local", conclui a nota.

Maria Gadú estará na segunda, dia 13 (Foto: Reprodução | Facebook)

Chico César e Maria Gadú no Cortejo

Os cantores serão os convidados do último ensaio do Cortejo Afro. A apresentação será na próxima segunda, dia 13, a partir das 21h, na Praça das Artes (Pelourinho). Este ano, o bloco afro faz uma homenagem ao cantor e compositor Gilberto Gil.

Alaíde do Feijão

Uma das quituteiras mais conhecidas de Salvador, Alaíde do Feijão será homenageada pelo bloco de samba Amor & Paixão. O desfile será circuito Osmar (Campo Grande/Avenida) na quinta de Momo. A cozinheira, que tem um restaurante conhecido pela feijoada no Pelourinho, irá desfilar no trio ao lado do sambista Nelson Rufino e dos grupos Batifun, Fora da Mídia e Movimento.

