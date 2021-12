Claudia Cunha, Alexandre Leão e Moreno Veloso recebem Gil e Capinan

O Carnaval do Pelourinho (circuito Batatinha) será aberto, na noite desta sexta-feira, 24, com show de Claudia Cunha, Alexandre Leão e Moreno Veloso, com participação do cantor Gilberto Gil e do poeta Capinan. A apresentação, marcada para as 20h30, será em homenagem ao tropicalismo.

A festa que será realizada no Largo do Pelô, em frente à Fundação Casa de Jorge Amado, faz parte de um trabalho que o trio vem fazendo na cidade durante o verão.

A novidade é que Caetano Veloso pode pintar por lá, durante o show. Segundo Claudia Cunha, no dia 19 março, ela vai fazer o evento "Solar", cantando Gal Costa no Teatro Castro Alves.

Show será na noite desta sexta-feira, 24, no Largo do Pelourinho (Foto: Ives Caceres | Divulgação )

adblock ativo