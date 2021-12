Cantor do Chiclete fará campanha contra o Aedes na folia

Chiclete com Banana (Fotos: Divulgação)

Com o surto de doenças provocadas pelo Aedes aegypti - como Zika, chikungunya e dengue -, o cantor Rafa Chaves usará camisas que chamam atenção para o combate ao mosquito. À frente da banda Chiclete com Banana, ele iniciará a campanha nesta sexta-feira, 5, quando puxar o bloco Nana Banana. O desfile será a partir das 16h, no circuito Barra-Ondina.

Além das camisas, serão distribuídos cartilhas para os foliões com informações sobre a necessidade de um combate efetivo ao mosquito transmissor. Afinal, no momento em que vivemos, ter consciência é necessário. E o mais importante é colocar em prática.

Show de flautas no Expresso 2222

Os meninos e meninas do Instituto Gente participarão da abertura do Expresso 2222, na Barra, nesta sexta-feira, 5. Os alunos, que serão recebidos por Gilberto Gil e Flora Gil, anfitriões do espaço, tocarão flautas para os convidados do camarote. A apresentação está marcada para as 17h. O instituto promove ações sociais em localidades do Conde e de Esplanada, no Litoral Norte.

Riachão estará na Mudança do Garcia

Após polêmica envolvendo o financiamento do Carnaval de Riachão, a boa notícia: o sambista está confirmado na Mudança do Garcia, na segunda-feira, 8, no circuito que leva o nome do cantor. Nesta sexta, 5, ele estará na abertura do Carnaval do Pelourinho.

Riachão estará nesta sexta, 5, no Carnaval do Pelô (Foto: Margarida Neide | Ag. A TARDE)

Decepcionado!Quero informar que este ano tão importante para a música brasileira onde comemoramos 100 anos do samba,... Publicado por Riachão Sambista em Terça, 2 de fevereiro de 2016

Parangolé ganha prêmio

Dono do hit "Devagarinho", a banda Parangolé ganhou o prêmio do Youtube de canção destaque. Isso porque a música ficou entre as cinco mais acessadas do verão. A premiação foi na noite desta quinta, 4, na Barra-Ondina.

