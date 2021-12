Barra vira palco de festas antes e durante o Carnaval

O Carnaval da Barra – foco do investimento quase que exclusivo da Skol, cervejaria que patrocina a festa de Salvador – ganhará três novidades este ano. Além do palco montado no Farol – onde terá shows de vários artistas (ver lista abaixo) –, haverá um desfile de trio, saindo de Ondina, no dia 21, com Timbalada e DJ Alok, um dos mais badalados. Na chegada ao Farol, o DJ fará uma “batalha” de música eletrônica com Dennis. No dia 23, ocorrerá encontro de trios no Farol, com Preta Gil, Psirico, Alavontê e Gabriel Diniz, que irá interagir do palco.

Artistas, Neto e diretores da Skol em coletiva para divulgar eventos (Margarida Neide | Ag. A TARDE)

>> Atrações no palco do Farol da Barra

Quinta (23) - Gabriel Diniz

Sexta (24) - Thiaguinho e Duas Medidas

Sábado (25) - Daniela Mercury

Domingo (26) - Artista a confirmar

Segunda (27) - Encontro com Banda Ifá, Liniker, Benegão e Ilê Aiyê. Em seguida, Luiz Caldas assume o comando

Terça (28) - Avenida 7 e uma atração-surpresa

Skol investe na orla de olho na visibilidade

Questionado sobre a preferência pela Barra, o diretor regional de marketing da Skol, Felipe Brastifisch, disse que o bairro tem o “principal Carnaval e dá mais visibilidade”. Apesar disso, ele destacou que a marca estará no Campo Grande. Por lá, trios e camarote corporativo.

ACM Neto quer mais Carnaval em Salvador

Antes, a festa tinha seis dias. Depois, quando ACM Neto assumiu o primeiro mandato, subiu para sete. Neste ano, no segundo, já são dez, como ele próprio afirmou. Ano que vem serão quantos? Enquanto não há uma resposta, nos dias 18 e 19, terá Fuzuê e Furdunço, de Ondina à Barra.

Camarote Club terá mirante de 140 metros

Nascido da junção de outros dois grandes camarotes (Reino e Cerveja & Cia), o Club aposta no tamanho para fazer a diferença este ano. Mas não só: o local também receberá algumas celebridades, como a atriz e apresentadora Aline Riscado.

Além disso, a área vip – com mirante de 140 metros de extensão, para os foliões admirarem a passagem dos trios – montou uma grade de atrações com vários gêneros musicais, a exemplo de Harmonia, Timbalada, DJ Guga Guizelini e Aviões do Forró. Por sinal, neste Carnaval, a banda de forró se despede da cantora Solange, que seguirá em carreira solo.

Mas, voltando ao espaço localizado no Clube Espanhol, em Ondina, por lá, além da megaestrutura física, haverá uma requintada seleção de restaurantes, com nomes como o do Pereira. A bebida não ficará a dever: terá de uísque 12 anos a tequila.

Aline Riscado estará, dia 24, no Club e no Harém (Foto: Raphael Castello | Divulgação)

Dois novos camarotes

A Barra terá dois novos camarotes comerciais este ano. São eles: o HND Folia – que ficará no local onde funcionava o de Licia Fabio, no Monte Pascoal – e o Farol Barra Flat, que será instalado no Farol Barra Flat.

Bahia em alta no Schin Aê

O camarote Schin Aê terá a Bahia como tema da folia. Para isso, a decoração da fachada do espaço, em Ondina, retratará o casario do Pelourinho. O projeto é assinado pela agência NewStyle.

Pablo e a incerteza

A folia de Pablo, que foi a sensação de 2016, ainda está indefinida. Até agora, só um show em Porto Seguro. Por aqui, pode ser que ele puxe dois trios sem corda, mas nada, nada, está acertado até agora.

Habeas Copos festeja Bel Borba

O artista plástico Bel Borba será o homenageado do Habeas Copos. O desfile, nos dias 17 e 22, será no circuito Sérgio Bezerra, na Barra.

No primeiro dia, acontecerá a tradicional lavagem do Habeas, que sai do bar homônimo, na Marques de Leão, e passa pela orla do bairro. No dia 22, por sua vez, haverá um coquetel para Bel Borba, na Cabana da Barra.

A festa começará por volta das 20h. Depois, os convidados e o homenageado saem em cortejo pelas ruas, atraindo os foliões que curtem marchinhas.

Banda Habeas Copos será uma das atrações (Foto: Alen Peixinho | Divulgação​)

Juliana estreia no alvorada

A sambista e historiadora Juliana Ribeiro estreará no bloco Alvorada, que vai homenagear o protagonismo da mulher neste ano. O desfile da agremiação será na sexta de Momo, no circuito Osmar (Campo Grande-Avenida). “Estou ensaiando muito e alterando meu repertório para essa representação importante. Falar do empoderamento feminino é falar da rotina da mulher que cuida do filho, da casa e tem uma carreira profissional”, disse a cantora, empolgada.

Palhaços pedem ajuda para sair

No dia 11, os Palhaços do Rio Vermelho tomarão conta do bairro, às 17h. Para o desfile estar à altura dos outros anos, os organizadores fazem campanha para arrecadar dinheiro para viabilizar a estrutura. Até agora, só tem verba para a banda.

Duas Medidas em dois bairros

A programação oficial da prefeitura não foi divulgada, mas a Chame Gente descobriu que a banda Duas Medidas se apresentará, no Carnaval, em Cajazeiras e Periperi. O grupo puxa, ainda, pela 1ª vez, trio sem cordas no Campo Grande. Este ano, a banda aposta no "Paredão das Amigas" para ser a música da festa de Momo.

