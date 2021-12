Pedro Pondé, da banda Scambo, canta e atua em "Respiro Fundo" (Foto: Divulgação)

A banda Os Informais engata novos projetos este ano. Dentre as novidades, o lançamento do clipe da música "Respiro Fundo". Com participação de Pedro Pondé, cantor da banda Scambo, o vídeo será lançado no dia 9 de março, às 20h, no Rhoncus Pub, no Rio Vermelho. No dia seguinte, estará disponível no YouTube.

Além de cantar no clipe, o líder do Scambo atua. Ele dá vida ao personagem que vive um conflito existencial, traduzindo a angustia da crise de identidade que é viver em sociedade, quando é necessário se adaptar (ou não).

De acordo com o cantor Daniel Calumbi, à frente de Os Informais, depois do lançamento em Salvador, a banda fará show na cidade de Cachoeira, no Recôncavo da Bahia. A apresentação será no dia 12, em um casarão secular, quando o município festeja o aniversário de fundação.

Depois, o grupo mergulha para gravação de um novo álbum.

. Banda Os Informais lança clipe com líder do Scambo como ator

"Então Sextou"

O grupo sertanejo Torres da Lapa receberá a cantora Mari Antunes, do Babado Novo, na sua série de ensaios intitulada "Então Sextou". O evento, que toda semana recebe um convidado diferente, será no Mercure Hotel, na Pituba, a partir das 22h.

Turnê na Europa

Depois de uma atuação, digamos, resumida a uma música ('Davagarinho') durante o Carnaval de Salvador, o grupo Parangolé se prepara para iniciar uma turnê internacional. Tonny Salles e a banda farão shows na Espanha, Suíça, Itália e Portugal, entre os dias 17 a 20 de março.

Rock Bahia

A partir das 17h deste domingo, 6, o Armazém Hall, em Vilas do Atlântico, será palco da primeira edição do Cultura Rock Bahia. A ideia do evento, que reunirá as bandas Scalene, Scambo e Canto dos Malditos na Terra do Nunca, é fomentar a cultura roqueira na Bahia.

Comemoração em dobro

Ricardo e Rafael Cal, da Oquei Entretenimento, irão festejar os 10 anos da empresa com um festão no Barra Hall, nesta quinta-feira, 3, a partir das 19h. O evento será fechado, mas com a renda da venda de bebidas será revertida para as Obras Sociais Irmã Dulce. Os shows para animar os convidados ficarão por conta das bandas Harmonia do Samba, Alavontê e Duas Medidas. Na ocasião, os irmãos também irão comemorar mais um ano de vida.

Durante a festa, Ricardo e Rafael Cal festejarão mais um ano de vida (Foto: Divulgação)

