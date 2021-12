BaianaSystem vai se apresentar no sábado no Pelourinho

Banda irá se apresentar no dia 25, no Largo do Pelourinho (Foto: Facebook | BaianaSystem)

O grupo BaianaSystem vai se apresentar no sábado de Momo, no ciruito Batatinha. O show, que divulgamos em primeira mão, será no palco principal no Largo do Pelô, às 23h50, na programação do Carnaval da Cultura.

No mesmo local, o cantor Gilberto Gil vai se apresentar no dia 24. Este ano, a folia do circuito Batatinha fará uma homenagem ao tropicalismo. Além de Gil, na sexta, terá ainda a apresentação do poeta e músico Capinam, abrindo a festa do Centro Histórico.

>> BaianaSystem e Emicida são confirmados do palco no Farol da Barra

Também vão passar por lá atrações como Márcia Short, Paulinho Boca de Cantor, Márcia Castro, Magary Lord, Larissa Luz, Bailinho de Quinta, BNegão, Gerônimo, entre outros.

*** Antes, tínhamos divulgado que o grupo encerraria a festa do Pelô, mas esta informação foi corrigida. ​

adblock ativo