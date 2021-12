BaianaSystem fará show inédito no Centro neste domingo

Uma das sensações do Carnaval de Salvador deste ano, o grupo BaianaSystem deve, mais uma vez, arrastar uma multidão para a Praça Castro Alves neste domingo, 7. A banda irá se apresentar no pôr do sol, a partir das 17h.

A bordo do Navio Pirata, a BaianaSystem fará um show inédito e com mistura de ritmos. Isso porque o grupo estará acompanhado da cantora Margareth Menezes e do compositor de hip hop B.Negão.

O cortejo, patrocinado pela Empresa Salvador Turismo (Saltur), partirá da Castro Alves, passando pela rua Carlos Gomes, até a Casa D'Itália, no Campo Grande. O público poderá curtir clássicos da banda, como a música "Playsom", e novas canções.

Grupo irá desfilar no final da tarde deste domingo (Foto: Jefferson Peixoto l Max Haack l Agecom)

