Após pressão, Femadum é reconfirmado

Após pressão e conversa com o governo do Estado, o Festival de Música e Artes Olodum (Femadum 2017), cancelado no período da tarde desta quinta, 19, foi reconfirmado durante a noite. Agora, o evento seguirá programação normal. Mas, até chegar a esta conclusão, foi travada, nos bastidores, uma queda de braço entre a organização do festival e o governo para o patrocínio da festa, que será realizada no sábado e no domingo, no Largo do Pelourinho, a partir das 14h. Apesar da conquista do Olodum, nem tudo está arrumado. Hoje pela manhã, as partes voltarão a se sentar para afinar os valores para apoio ao evento. Isso porque o bloco afro do Pelô pede um valor e o governo oferece outro.

Surpresas e homenagem marcam festival

O Femadum terá uma grata surpresa para os fãs da banda. Pierre Onassis, Tonho Matéria e Marquinhos Marques voltarão à banda, dia 22, e se juntarão a Lazinho, Mateus e Narcizinho em uma apresentação que misturará música e poesia, baseada na cultura egípcia no Brasil. No mesmo dia, haverá também uma homenagem à Irmandade da Boa Morte. No dia anterior, quando o festival será aberto, terá ainda a apresentação das três músicas finalistas para a folia.

Ilê terá apoio para concurso

Outro bloco que também saiu ganhando após o Olodum escancarar a falta de patrocínio do Estado foi o Ilê Aiyê, que até ontem estava sem apoio para realizar o concurso que escolherá a Deusa do Ébano. Vovô, presidente da entidade, no início de ontem chegou a reclamar: "Era para ter um reconhecimento maior das iniciativas privadas e dos governos".

O reconhecimento do governo pelo menos saiu, mas não deve ser da forma que a agremiação deseja. Assim como o Olodum, o montante não será o solicitado. Afinal, como afirmou uma fonte do governo, a situação econômica do Estado não permite jorrar dinheiro para estes projetos. Mas a mesma fonte, no entanto, afirmou que a administração resolveu olhar com carinho e reconheceu a importância dos afros para a cultura do estado da Bahia.

Daniela e Elísio Lopes apoiam o Ilê

Responsável pela direção da Noite da Beleza Negra do Ilê, o diretor artístico Elísio Lopes Jr., em conversa com a coluna ontem e antes de saber do patrocínio, afirmou que a falta de apoio poderia ser considerada como um marco do racismo e da diferença com a cultura negra. "É a comprovação do racismo”, disse. Daniela Mercury, que se apresentará de graça, chegou a pedir, por meio desta coluna, que o povo fosse em peso para apoiar o Ilê Aiyê no dia 4/2.

>> Gabriel Deniz e Solange Almeida são convidados do Psi

O próximo ensaio da banda Psirico, dia 26, terá um representante do sertanejo fazendo o show de abertura. Trata-se de Gabriel Deniz. A convidada da noite será Solange Almeida.

>> Sons latinos em Itapuã

No próximo dia 23, a Lagoa do Abaeté receberá o projeto “Gira de Cantautores”, que irá realizar encontro de sons latinos. Dentre as atrações, Alexey Martinez (Cuba) e Jorge Solovera (Chile).

>> Festa de Iemanjá no Kaos

MiniStereo Público, Russo Passapusso, BNegão e DJ Magrão serão os responsáveis por entreter o público que estiver na varanda no Bar Kaos, no Rio Vermelho, no dia 2 de fevereiro.

>> Luiz Caldas e seu ensaio

Luiz Caldas promete, dia 26, mostrar seus múltiplos talentos. “Irei dialogar com vários instrumentos no palco”, afirmou ele, que receberá Saulo, Elba Ramalho e Lucas Santtana.

