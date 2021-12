A banda Cheiro de Amor, que tinha anunciado que estaria fora do Carnaval baiano, será confirmada na festa de Momo de Salvador durante a coletiva do governo do estado nesta terça-feira, 14, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

O desfile do grupo, liderado pela cantora Vina Calmon, será na terça-feira, 28, às 14h, no circuito Osmar (Campo Grande/ Avenida). Neste dia, o Cheiro irá puxar um bloco sem cordas.

Na ocasião, a banda irá apresentar as novidades do CD "Jardim Delirante", que foi lançado no final de janeiro.

Vina lidera banda que irá puxar trio sem cordas na terça (Foto: Divulgação | Site Cheiro de Amor)

Crise na folia

A crise econômica foi a alegação para o Cheiro não colocar o bloco na rua. Isso porque apenas um patrocinador quis bancar parcialmente o desfile, o que não garantia cobrir os custos da banda. Mas, após o financiamento do governo do estado, o grupo poderá sair, ao menos, no último dia do Carnaval de Salvador.

Fora da Bahia

Nos primeiros dias da folia, o grupo está fora de Salvador. A primeira apresentação será em Recife (PE), dia 23. Depois, eles estarão em Corumbá (MS), dia 24. Em Minas Gerais, o Cheiro fará shows em Minas Novas, dia 25, e Brumadinho (MG), dia 26. A banda ainda negocia tocar, dia 27, em outra cidade mineira.

"Criatura"

A música de trabalho do Cheiro, "Criatura", é a aposta para a festa de Momo. Inclusive, um vídeo clipe foi gravado no Antônio Além do Carmo, na capital baiana. A direção é de Elísio Lopes Jr.

. Após anunciar estar fora do Carnaval, governo bancará trio do Cheiro

*****

Carla Perez reúne celebridades no Algodão Doce

O bloco infantil de Carla Pezes, o Algodão Doce, terá como rainha a snapchater Thaynara OG, maranhense que virou celebridade nas redes sociais. Mas ela não estará só: estará ao lado de MC Gui e do ator e cantor teen João Guilherme. Ele participou da novela "Cúmplices de Um Resgate" (SBT) e é filho do sertanejo Leonardo. Ainda na agremiação, os palhaços Patati Patatá e Xandy, cantor do Harmonia do Samba e marido de Carla, que é padrinho do bloco que desfila no circuito Osmar nos dias 25 e 26.

Carla Perez comanda o bloco (Foto: Luciano da Matta | Ag. A TARDE | 01.03.2014)

adblock ativo