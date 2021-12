YouTube amplia cobertura do Carnaval de Salvador

A ideia é interatividade completa. Poder acompanhar a atração preferida em qualquer ponto do circuito do Carnaval com alta qualidade de som e imagem. O resultado é uma transmissão ao vivo pela internet com a chancela do Google, por meio do portal YouTube, que, em muitos pontos, supera a tradicional cobertura das televisões abertas.

Pela quarta vez no Circuito Barra-Ondina de Salvador (terceira ao vivo) e pela primeira vez em mais cinco cidades - Rio de Janeiro (RJ), Olinda (PE), São Luís (MA), Ouro Preto (MG) e Pirenópolis (GO) -, o YouTube leva o Carnaval brasileiro para o mundo. E, o melhor: quase sem delay (tempo de resposta do que acontece ao vivo para o que é mostrado) e com a opção de o espectador poder escolher a câmera que quer ver na hora.

"Dessa forma, é possível, se desejar, seguir seu bloco preferido em todo o percurso. E muitos fazem isso. Só aqui, nenhuma televisão tem essa possibilidade", adianta o diretor de marketing do Google para América Latina, Esteban Walther.

"A tecnologia tornou possível envolver os usuários ativamente e permitir que ele customize a própria experiência, onde quer que esteja. Isso é o que estamos trazendo para o Carnaval", explica Lauren Pachaly, gerente do projeto YouTube Carnaval, que planeja a cobertura deste ano desde agosto de 2012.

Investimento pesado, com valores não revelados, mas que triplicou da folia do ano passado para 2013. "Passamos de seis para 17 câmeras em quatro pontos estratégicos (Farol da Barra, Expresso 2222, Camarote do Reino e Motorola RAZRi, que registra do meio dos foliões). Só na minha equipe são 140 pessoas para transmitir do primeiro ao último trio aqui em Salvador, fora as outras cidades", elenca Santiago Ferraz, diretor-geral da transmissão. "É como dirigir quatro canais de TV ao mesmo tempo", emenda.

A estrutura impressiona. São três grandes antenas (duas amarradas dentro do circuito e outra em comunicação com Los Angeles, nos EUA), caminhões de equipamentos, ilhas de edição e monitoramento, além de muita gente produzindo e administrando conteúdo.

A programação ainda engloba 120 hangouts (círculos de videoconferências), fotos, integração do Google Maps com o Google+ (lista de bares, restaurantes, hotéis...) e muito som. Tudo ao vivo. É só acessar o www.youtube.com/carnaval.

adblock ativo