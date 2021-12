Xanddy veste-se a caráter pelos 20 anos do Harmonia

O cantor Xanddy estreiou na folia 2014, neste domingo, 2, no bloco Meu e Seu, com o Harmonia do Samba, vestido a caráter. Arrastando a multidão no circuito Barra/Ondina, ele falou do ano da Copa: "esse é um ano comemorativo e nossos fãs/torcedores estão com um abadá que remete a um time de futebol".

Xanddy escolheu um traje de gala em homenagem ao momento da banda, que comemora 20 anos. Em cima do trio estavam os atores globais Bernardo Mesquita e Amiee Madureira, além da dançarina do Faustão Fernanda D'Ávila.

