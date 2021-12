Wolf Maia confirma presença no Carnaval de Salvador

O ator e diretor Wolf Maia estará no Carnaval de Salvador este ano.

Ele é um dos artistas que estará no Camarote Schin, que estreia na festa baiana no circuito Dodô (Barra-Ondina). Além dele, o espaço deve receber ainda as atrizes Daniela Escobar e Cristiana Oliveira. O dia que os artistas irão prestigiar a festa não foram divulgados.

O espaço funcionará entre os dias 27 de fevereiro e 4 de março e contará com atrações como Carlinhos Brown, Jorge Aragão, Falcão, Rogério Flausino, Banda Eva, Margareth Menezes, Tatau e Jú Moraes.

adblock ativo