Wilson Café e Gabriel Pensador juntos no Carnaval

O rapper carioca Gabriel Pensador e percussionista Wilson Café estarão juntos no Carnaval. Eles vão comandar o Trio Pipoca, no sábado, às 23h, no Circuito Osmar, e se apresentam no palco do Pelourinho, em frente à casa de Jorge Amado, às 19h de domingo, no Centro Histórico de Salvador.

Wilson Café e Gabriel Pensador serão acompanhados pela banda Na Palma da Mão, composta por músicos formados na Escola Percussiva. Idealizado e dirigido por Café, o projeto Na Palma da Mão atende mais 150 crianças em arte e educação, no bairro do Cabula. Nos últimos anos, Na Palma da Mão revelou talentosos percussionistas, que pesquisaram e desenvolveram novos sons.

Nas apresentações, Gabriel Pensador traz um repertório com seus principais sucessos, com uma releitura mais percussiva do seu anfitrião. Além de comandar a percussão, Wilson Café também promete soltar a voz em muitas canções reunidas em seu repertório.

