Votação para Rainha do Carnaval 2014 é aberta nesta segunda

A votação para escolha da Rainha do Carnaval estará disponível a partir das 21h desta segunda-feira, 3. As doze finalistas do concurso foram escolhidas no último sábado, 1º, durante evento realizado no Hotel Sol Vitória Marina. A final do concurso será na próxima sexta-feira, 14.

Este ano, serão distribuídos R$ 20 mil em prêmios, sendo R$ 10 mil para a primeira colocada, R$ 6 mil para a segunda e R$ 4 mil para a terceira.

A Rainha, junto com o Rei Momo,é o maior ícone do Carnaval, representando a alegria que a festa traz para a população.

O Concurso Rainha do Carnaval é uma realização do Fórum Internacional de Comunicação da Ecologia e Turismo (Ficet), com o apoio da iniciativa privada e do poder público, fazendo parte do Calendário Oficial do Carnaval Baiano.

