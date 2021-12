Vistoria detecta problemas no Circuito Dodô

Nos preparativos para a festa de Carnaval, o circuito Dodô (Barra/Ondina) passou por vistorias na manhã desta segunda-feira, 21. Foram detectadas fiação de telefonia baixa e solta, iluminação pública precisando de reparos, pontos de ônibus danificados e pedras portuguesas soltas como principais irregularidades na inspeção realizada pelo setor de Ações Preventivas da Defesa Civil de Salvador (Codesal). Batizada de "Operação Pré-Carnaval", a ação, que também conta com a participação de outros órgãos públicos e privados, propõe analisar situações de risco nos circuitos da festa que começa a partir do dia 9 de fevereiro.

A área coberta pela operação seguiu da Avenida Adhemar de Barros até o Farol da Barra, onde acontece a maior concentração de trios para o carnaval. "Tudo está sendo exaustivamente avaliado. Todos os pontos estão sendo analisados pelas equipes das diversas pastas que estão aqui, cada uma com um olhar específico", diz o secretário de Infraestrutura e Defesa Civil, Paulo Fontana.

De acordo com o secretário, os reparos devem ser realizados até o final da semana. Para a engenheira chefe do setor de Ações Preventivas da Codesal, Rita Moraes, a vistoria está sendo bem mais tranquila do que no ano passado. "Não apenas nós, mas todos os outros órgãos municipais realizaram análises anteriores e consequentemente já iniciaram os reparos, como a poda de árvores. O que facilitou muito mais a vistoria em conjunto e deu ainda mais celeridade ao processo", relata Rita Moraes.

A próxima vistoria será realizada nesta terça, 22, a partir das 8h, nos circuitos Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Pelourinho). O grupo vai se concentrar no Corredor da Vitória, em frente á Igreja da Vitória.

A equipe responsável pela vistoria tem a coordenação da Codesal e participação da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Salvador (Desal), a Empresa de Limpeza Urbana do Salvador (Limpurb), as Superintendências de Trânsito e Transporte (Transalvador), de Conservação e Obras Públicas (Sucop), de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom), Secretaria Municipal d e Ordem Pública (Smop), Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), além da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), Companhia de Eletricidade da Bahia (Coelba) e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (CREA/BA).

