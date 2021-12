Vistoria da prefeitura embarga camarote

A Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) realizou, nesta quarta-feira, 30, fiscalização em camarotes nos circuitos Osmar (Campo Grande-Castro Alves) e Dodô (Barra-Ondina). Na operação, o camarote do Hotel Riverside, na Barra, foi embargado. Foram realizadas 53 notificações.

Segundo o coordenador de Carnaval da Sucom, Everaldo Freitas, o embargo foi devido ao fato de o empreendimento ter iniciado as obras de construção da estrutura sem autorização do órgão.

O responsável havia sido notificado na semana passada para licenciar a estrutura, mas, como não atendeu à determinação, foi penalizado também com uma multa. A TARDE esteve no local após a interdição, mas não encontrou os responsáveis pelo empreendimento.

Dentre as notificações, 40 foram para que não sejam exibidas marcas não autorizadas durante a festa, e nove para ajustes na montagem das estruturas e em sistemas de segurança.

Segundo Freitas, a fiscalização dos camarotes começou no dia 2 de janeiro. "Estamos observando se o projeto executado está de acordo com a proposta apresentada para liberação do alvará, e também as questões de segurança".

No Camarote do Nana, em Ondina, foram feitas duas notificações: quanto ao aterramento elétrico e à entrega de alguns documentos. "As notificações são fundamentais para que possamos corrigir os erros na montagem", afirmou o proprietário do empreendimento, Sandro Ferreira.

Deputado - O deputado estadual Uziel Bueno (PTN) encaminhou nesta quartam uma representação ao Ministério Público do Estado da Bahia para que o órgão fiscalize a construção do Camarote do Pida. Segundo o parlamentar, a construção ofereceria risco, pois no local funciona um posto de combustíveis. "Fui ao local e me deparei com o camarote sendo construído em cima das bombas de gasolina", criticou o parlamentar.

Em nota, a Sucom informou que o posto onde funciona o camarote está desativado desde o início da montagem do equipamento, e que só voltará a funcionar após a desmontagem da estrutura.

