Vila da Diversidade agita Largo 2 de Julho durante Carnaval

Mais de 50 atrações estão confirmadas para animar o primeira edição da Vila da Diversidade, realizada no Largo 2 de Julho durante os seis dias do Carnaval de Salvador.

Além das apresentações de Djs - que pretendem transformar o local na maior boate ao ar livre da festa -, a programação conta também com shows de cantores, grupos musicais, bailarinos e artistas transformistas, entre eles a cantora transexual Valéria, que foi eleita madrinha e faz a abertura do evento.

Organizada pelo grupo Gay da Bahia (GGB), a Vila da Diversidade sedia ainda o Concurso de Fantasia Gay da Bahia, cujo prêmio de R$ 24 mil será distribuído entre as categorias 'luxo' e 'originalidade'.

Este será a 18ª edição do concurso, que está com inscrições abertas até quinta-feira, 27. Os interessados em participar devem se dirigir à sede do GGB, no Pelourinho. Mais informações pelos telefones 71 3322-2552 e 9989-4748.

