Veteranos e novatos da folia desfilam no 2º dia de Carnaval

Veteranos da axé music, sertanejo, forró e música eletrônica são algumas das opções para os foliões nesta sexta-feira, 28. Esse é o segundo dia do Carnaval de Salvador, já que apesar da prefeitura ter reconhecido a quarta-feira, 26, com o Circuito Sérgio Bezerra, a abertura oficial da folia aconteceu na quinta, 27, com a entrega das chaves ao Rei Momo.

O Chiclete com Banana, que este ano se apresenta em clima de despedida do cantor Bell Marques, é uma das primeiras atrações a se apresentar no Circuito Dodô (Barra/Ondina). Bell segue em carreira solo e faz sua estreia no último dia da folia já apresentando seu novo bloco, o Vumbora, que desfila entre a terça e a madrugada da quarta-feira de cinzas.

Depois do Chiclete, a festa segue ao som da percussão da Timbalada e da animação da cantora Claudia Leitte.

A banda Psirico, que abriu a quinta-feira no Circuito Osmar (Campo Grande-Praça Castro Alves/Centro), Daniela Mercury, Luiz Caldas fazem a alegria do folião pipoca, em trios independentes (sem cordas).

Ainda nesta sexta, a Banda Eva estreia com o cantor Felipe Pezzoni, apresentado no ano passado, e recebe o convidado Steve Aoki, músico norte-americano de electro house. Ele ocupa a oitava posição na lista dos 100 melhores Djs do mundo.

Tomate, Alexandre Peixe, Aviões do Forró, Jú Moraes, Bob Sinclar, Saulo Fernandes e o sertanejo universitário do grupo baiano Seu Maxixe também se apresentam no circuito.

Circuito Osmar

Mais uma novidade deste Carnaval é o Furdunço, que estreia nesta sexta. Ele vai ocupar o Circuito Osmar, a partir das 13h30, com a reunião de varias atrações para a animação do folião pipoca.

Carlinhos Brown e Armandinho - juntos com a banda Lateral Elétrica - se apresentam em cima da Caetanave, trio que foi às ruas pela primeira vez em 1972 e estava parado desde 1999.

Também estão na programação Baby do Brasil e Paulinho Boca, os grupo de percussão Quabales e Stomp, Fred Menendez, Bailinho de Quinta, Adão Negro e Baiana System.

Na programação tradicional do circuito se apresentam Harmonia do Samba, banda Olodum, Lazzo, Edu Casanova, Os Negões, Viola de 12, além do desfile do tradicional Cortejo Afro e do bloco Alvorada, com Roberto Mendes e Aloísio Menezes, entre outros.

Circuito Batatinha

Longe da badalação dos grandes desfiles, as bandas carnavalescas fazem a diversão nas praças e ruas do Centro Histórico de Salvador.

As apresentações começam a partir das 20h com as atrações: Ana Kallys, Banda Arca do Axé, Banda Percussiva Azeite de Dendê, Filhas de Maré, entre outras.

