Vera Fischer sai carregada de camarote após bebedeira

A atriz Vera Fischer se tornou assunto mais comentado das redes sociais no Brasil nesta segunda-feira, 3. Vera saiu carregada do camarote Rio, Samba e Folia, na Sapucaí, e não desfilou pela Beija-Flor de Nilópolis, virou o alvo dos internautas, depois de aparente bebedeira.

Vera desbancou a cerimônia do Oscar e os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro no ar. A atriz, que está fora da TV desde a personagem Irina, em "Salve Jorge", desfilaria pela Beija-Flor, última agremiação a entrar no sambódramo, que homenageou Boni.

Vídeo postado no Youtube mostra a atriz (o áudio não está bom) falando de seu figurino e adereços, antes de sair carregada. Assista!

