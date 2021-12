Vencedores do Troféu serão conhecidos nesta terça-feira

Serão revelados na noite desta terça-feira, 8, os vencedores da 21ª edição do Troféu Dodô&Osmar, considerada a maior e mais importante premiação do Carnaval de Salvador.

A cerimônia de entrega dos prêmios acontecerá às 20h, no Teatro Castro Alves (TCA), e vai reunir grandes nomes da classe artística, além de muitas surpresas.

O evento musical vai ser transmitido ao vivo pelo Portal A TARDE On Line e flashes da festa serão mostrados pela TV Aratu.

A emissora também terá um programa especial, o Aratu Repórter Especial Dodô&Osmar, que irá ao ar no próximo sábado, 12 de abril, a partir das 19h20.

Durante os dias de folia, pesquisadores do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope) estiveram nos três circuitos entrevistando os foliões para saber, na opinião deles, quem foram os melhores do Carnaval 2014.

A aferição foi realizada no domingo, segunda e terça-feira (dias 2, 3 e 4 de março), nos circuitos Batatinha (Centro Histórico), Dodô (Barra-Ondina) e Osmar (Avenida-Campo Grande).

Os indicados pelo voto popular se dividem em Melhor Música, Melhor Cantor e Cantora, Melhor Bloco da Avenida e da Barra, Melhor Bloco de Samba, Infantil, Afro e Afoxé, Melhor Grupo de Pagode, Cantora Revelação, Camarote mais Animado, entre outras categorias.

Também houve um júri técnico - formado por jornalistas, empresários e músicos - que definiu os finalistas de seis categorias: Melhor Figurino Feminino, Melhor Figurino Masculino, Melhor Fantasia de Bloco Afro; Destaque de EP, CD ou DVD 2013; Melhor Arte Visual de Trio e Minitrio, Melhor Visual de Trio e Carro Alegórico de bloco Afro/Afoxé.

O Troféu Dodô&Osmar terá o roteiro e a direção artística assinados por Elísio Lopes Jr. O tema central da festa serão os 40 anos dos blocos afros.

Atrações

O espetáculo contará com os atores transformistas Valerie O'rarah e Rainha Loulou, seis atores humoristas, 10 bailarinos, 27 músicos, 30 ambulantes e inúmeros apresentadores, que se revezarão no palco para anunciar os vencedores de cada categoria.

Ao todo, são 200 profissionais envolvidos na produção. "Será uma grande festa. Serão mais de 100 pessoas em cena, mostrando um recorte de toda a diversidade que é o Carnaval de Salvador. O espetáculo terá uma dinâmica diferente, mais ágil e descontraída", explica Elísio Lopes.

A direção coreográfica do espetáculo está a cargo de Zebrinha, diretor artístico do Balé Folclórico da Bahia. As apresentações musicais da noite terão arranjos de Jarbas Bittencourt, que assina a direção musical da cerimônia.

O evento contará, ainda, com figurinos assinados por Zuarte Jr. e Carine Cedraschi, cenários de Renata Motta, produção de arte de Luciana Pires, iluminação de Irma Vidal, e projeção de imagens do VJ Dexter. Também haverá show da banda Asas Livres.

