Veja os destaques do Carnaval de Salvador para este sábado

Neste sábado, 9, é dia de um dos momentos mais esperados do Carnaval de Salvador: conferir toda a beleza do Ilê Aiyê passar. A saída do bloco será a partir das 20h, na Senzala do Barro Preto, Curuzu. Tema do bloco afro desde ano, o país Guiné Equatorial enviou uma comitiva para participar da festa. A atriz Camila Pitanga também é presença confirmada. Depois do Curuzu, o Ilê segue para o Circuito Osmar, onde também desfilam os blocos tradicionais Muzenza e Malê Debalê.

No Pelourinho, o palco principal recebe o espetáculo Sete Negras Vozes, comandado pelas cantoras Carla Liz, Márcia Short, Juliana Ribeiro, Clécia Queiróz, Claudia Costa, Will Carvalho e Matilde Charles. A programação também tem início a partir das 20h. No repertório, diversos ritmos como samba, samba-reggae, MPB e marchinhas de carnavais antigos. Durante o dia, a programação do Circuito Batatinha estará repleta de atrações para as crianças, com música e pintura de rosto, al[ém de brincadeiras.

Já na programação do Carnaval Pipoca, atrações como a banda BaianaSystem desfilam no Circuito Dodô a partir das 15h. O grupo traz como convidados os cantores Larissa Luz e Fael. Ainda na Barra, Genônimo puxa o trio Eu sou negão, que desfila a partir da meia-noite. No Circuito Osmar, a homenageada do carnaval é destaque com o Trio Guitarra Baiana, formado por Júlio Caldas, Márcio de Oliveira e Fábio Batanj. O desfile começa às 14h30. O projeto Encontro Afro bit, com as atrações Gil Félix, Afro Jhow, Badaró Jambrass, leva para o circuito as essências primordiais do continente africano, às 22 horas, também no Campo Grande.

Palco do Rock - Para quem prefere curtir o carnaval com rock, a estrutura montada no Coqueiral de Piatã recebe 36 bandas, entre elas o grupo baiano de Death Metal Headhunter DC, atrações nacionais como Andralls (SP), Krisiun (RS), Karne Krua (SE), Desgraciado (SP), Drowned (MG) e Motorocker (PR) e duas bandas internacionais: a "paulista-americana" de Metal Experimental Unconscious Disturbance e a argentina de Hardcore Estamos En Eso. O Palco do Rock segue com shows deste sábado (9/2) até terça-feira (12/02), a partir das 17h. A organização do evento espera cerca de 30 mil pessoas nos quatro dias de apresentações.

>>Confira a programação completa no Carnaval no nosso hotsite

adblock ativo