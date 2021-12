Veja o que abre e fecha durante o Carnaval em Salvador

No período de Carnaval, que acontece entre 27 de fevereiro a 5 de março, o horário de funcionamento de alguns estabelecimentos será alterado em Salvador.

Veja o que funciona durante a festa:

| Lazer |

Zoológico: fechado do dia 27 a 4 de março. No dia 5, funciona das 14h às 17h30

Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM): fechado de 27 a 4 de março

Museu de Arte da Bahia (MAB): fechado de 27 a 5 de março

Mercado Modelo: funciona das 9h às 14h.



| Shoppings |

Piedade: Na quinta e sexta, 27 e 28, o shopping abre das 9h às 18h e fecha de sábado a terça. Já na quarta-feira de cinzas, 5, abrirá das 12h às 21h.

Itaigara: funciona até sexta das 9h às 21h. No sábado, abre das 9h às 16h. Fechado no período de domingo e terça. Já na quarta-feira, funciona das 12h às 21h.

Paseo: Na quinta e sexta-feira, 27 e 28, funciona das 9h às 21h; no sábado dia 1º, das 9h às 15h. Entre os dias 2 e 4 de março, as lojas não abrem, mas o funcionamento da praça de alimentação é opcional a partir de 12h. O shopping reabre normalmente na quarta-feira, das 13h às 21h. O cinema funciona normalmente durante o Carnaval.

Iguatemi: O shopping abre normalmente na quinta e sexta. No sábado, funciona das 9h às 21h. As lojas vão fechar entre domingo e terça e as praças de alimentação funcionam das 12h às 21h em caráter opcional. O cinema abre todos os dias a partir das 13h e as áreas de lazer a partir das 12h. O shopping volta a funcionar normalmente na quarta a partir das 12h.

Salvador Shopping: No sábado, 1º, todas as lojas irão funcionar das 9h às 20h. O cinema e o Game Station ficam abertos até as 22h; Praça de Alimentação terá abertura opcional após às 20h.

As lojas e quiosques vão fechar entre domingo e terça-feira, de 2 a 4 de março. Nesse dias, o cinema e o Game Station vão abrir das 11h às 22h, as Lojas Americanas de 12h às 21h, a Praça de Alimentação terá funcionamento opcional das 12h às 21h. O shopping reabre na quarta-feira, 5, das 12h às 22h.

Salvador Norte: Funciona normalmente na quinta e sexta-feira. No sábado, 1º, todas as lojas, quiosques e praça de alimentação abrem das 9h às 20h. Já o cinema e Game Station funcionam das 9h às 22h.

As lojas e quiosques não abrem entre domingo e terça. Nesse período, os cinemas e Game Station funcionam das 11h às 22h, as Lojas Americanas das 12h às 21h e a praça de alimentação tem funcionamento opcional das 12h às 21h. O shopping reabre normalmente na quarta-feira, 5, das 12h às 22h.

Center Lapa: na quinta-feira dia 27, funcionará das 9h às 18h, já na sexta-feira, o funcionamento será das 9h às 16h. O shopping não abre entre 1º e 4 de março e reabre na Quarta-feira de Cinzas, 5, das 12h às 21h.

Paralela: Na quinta e sexta, 27 e 28, funciona em horário normal. No sábado, funciona das 9h às 20h. Entre domingo e terça-feira, a praça de alimentação vai funcionar das 12h às 20h e as lojas vão fechar. A praça de alimentação reabre na Quarta-feira de Cinzas, 5, das 12h às 22h, e as lojas das 14h às 22h.

Outlet Premium: Na quinta, sexta e sábado funciona em horário normal. No domingo, segunda e terça (2, 3 e 4) o funcionamento será diferenciado, das 11h às 19h, com praça de alimentação aberta e lojas com funcionamento facultativo. Já a praça de alimentação funciona das 11h às 19h. Quarta-feira, 5, funciona a partir das 12h.

Shopping Barra: As lojas abrem na quinta, 27, das 9h às 17h, na sexta, 28, das 9h às 15h e no sábado, 1º, das 9h às 14h. As lojas não funcionam entre domingo e terça. Já o Barra Gourmet e cinema funcionam todos os dias das 12h às 18h. O shopping reabre na quarta, 5, a partir das 12 horas.

Shopping Bela Vista: No sábado, 1º, todas as lojas irão funcionar das 9h às 19h. A praça de alimentação funcionará em horário normal. Entre os dias 2 e 4 as lojas estarão fechadas. A praça de alimentação e o lazer vão funcionar das 12h às 21h. Na quarta funciona a partir das 12h até às 22h.

| Supermercado |

Extra: Abre normalmente todos os dias. Cada loja tem um horário de atendimento específico: Paralela: 24h, Rótula do Abacaxi, das 7h às 0h e o da Vasco da Gama, das 7h às 0h.

GBarbosa: As unidades abrem normalmente até domingo, 2. Na segunda, as lojas do Cabula, San Martin, Pau da Lima, funcionam das 8h às 20h; as do Ogunjá , Fazenda Grande, Brotas e Pirajá, das 8h às 18h; as do Iguatemi, Costa Azul e Lauro de Freitas das 7h às 20h. Na terça, 4, as lojas do Iguatemi, Costa Azul e Lauro de Freitas funcionam das 7h às 18h; de San Martin, Pau da Lima e Cabula das 8h às 14h e da Fazenda Grande, Brotas, Pirajá e Ogunjá, das 8h às 14h.

Perini: A loja da Pituba vai abrir de quinta a sábado, das 6h às 22h e entre domingo e terça-feira, das 7h às 22h. A unidade da Graça vai funcionar na quinta e sexta-feira, das 6h às 22h e de sábado a terça-feira, das 7h às 20h. Nesses dias o restaurante não servirá a ceia.

A loja da Barra vai funcionar de quarta a terça, das 7h às 20h. E a unidade da Vasco da Gama vai abrir de quinta a sábado em horário normal, das 6h às 22h, no domingo das 7h às 14h, segunda, das 7h às 20h e na terça das 7h às 14h.

Makro: As lojas funcionam normalmente. A loja do Iguatemi abre das 7h às 22h e a de Pirajá das 7h às 21h.

Bom Preço e Hiper Bom Preço: todas as lojas funcionam em horário normal.

Sam's Club: funciona em horário normal. Fechado só na terça-feira, 2.

Atakarejo: Quinta, sexta, sábado e domingo a loja do Iguatemi funciona em horário normal e fecha na segunda e terça-feira.

Atacadão: Quinta, sexta e sábado as lojas funcionam das 7h às 21h, domingo das 7h às 14h, segunda funciona normal. Na terça das 7h às 14h.

| Serviço |

Simm: Não vai abrir durante o Carnaval.

SAC: No período de quinta-feira, 27 a sábado, 1º, as unidades terão funcionamento específico, com algumas interrupções. De domingo a terça-feira, o expediente será suspenso em todos os postos e retomado na quarta, 5.

Bancos: Funcionam em horário normal na quinta e sexta feira, exceto as agências próximas ao circuito, e fecham na segunda e terça. Na quarta-feira, o horário de funcionamento será a partir das 12h.

Salvador Card: Todos os postos fecham na sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta-feira.

