Valesca Popozuda mostra look para desfilar com Claudinha

Tudo indica que os foliões do circuito Osmar (Campo Grande) vão dar muito beijinho no ombro neste domingo, 2. Isto porque a dona do hit, a funkeira Valesca Popozuda, já está a postos para cantar com Claudia Leitte no bloco Largadinho, que ganha a passarela da folia ainda nesta tarde.



A loira mostrou uma parte do look e a maquiagem escolhida para participar do Carnaval e sentir a energia dos fãs baianos. com direito a turbante e muios acessórios coloridos, Valesca entrou no clima da festa e promete levar a mistura de ritmos para a avenida.



O bloco Largadinho inicia o desilo logo mais, após o trio independente de Luiz Caldas.

