Valesca Popozuda agradece convite de Ivete Sangalo

Valesca Popozuda foi uma das convidadas de Ivete Sangalo para o arrastão da Quarta-Feira de Cinzas, encerramento do Carnaval, no Circuito Dodô (Barra-Ondina).

Em seu perfil no Instagram, a funkeira agradeceu o convite e falou da emoção que sentiu ao participar da festa. "Simplesmente @veveta #Arrastao que coisa maravilhosa meu Deus! Que emoção que honra e que alegria ! Acredito em Deus e faço ele de escudo, late mais alto que daqui eu nao te escuto", escreveu a cantora, que também postou uma foto ao lado de Ivete.

Dona do sucesso Beijinho no Ombro, Valesca também foi atração do trio de Claudia Leitte no domingo de Carnaval, no Circuito Osmar (Campo Grande-Centro). Ela e Cláudia ainda cantaram juntas o hit Largadinho.

