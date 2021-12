Últimos ensaios antecipam Carnaval do Pelourinho

Enquanto equipes da prefeitura finalizam a montagem da decoração do Carnaval no Pelourinho (Circuito Batatinha), que este ano terá como tema "Bahia Negra: Caymmi e Ilê", o público ainda pode se divertir nos ensaios que ocorrem nos largos e praças do Centro Histórico.

O Afoxé Filhas de Gandhy inicia a contagem regressiva para a Folia de Momo na próxima segunda-feira, 24, a partir das 20h, no largo Tereza Batista, com a participação da cantora Savannah Lima. A entrada é gratuita. Quem também anima a segunda é o Cortejo Afro, no largo Pedro Arcanjo, com ingressos a R$ 20.

Já na terça, 25, o bloco Afro Ókánbi faz a festa no largo Pedro Archanjo, a partir das 19 horas. A entrada é gratuita. Neste mesmo dia o Olodum agita o largo Tereza Batista, com ingressos a R$ 50, e a banda de reggae Dionorina se apresenta no largo Quincas Berros D'Água, às 21h, com entrada livre.

Dia 26 (quarta), acontece a XXIV Lavagem da Fundação Cultural. A tradicional festa de camisa realizada pela Fundação Cultural do Estado da Bahia acontece no largo Pedro Archanjo. Também na quarta tem "Reggae esquentando o carnaval", com Aspiral do Reggae, às 20 horas, no largo Tereza Batista, com entrada gratuita.

O Carnaval do Pelô começa oficialmente dia 28 (sexta). O cacique Carlinhos Brown quem comanda a largada e faz a alegria do folião pipoca no palco principal, montado no largo do Pelourinho, onde também vão se apresentar Márcia Castro (sábado, 01/03), Baiana System (domingo, 02/03), Lazzo (segunda, 03/03) e Mariene de Castro, com participação especial de Margareth Menezes (terça, 04/03).

Além dessas atrações, dezenas de bandas e artistas estão escalados para os cinco dias de festa. São atrações para todos os gostos e todos os estilos espalhadas pelas ruas do Pelô.

