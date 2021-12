Turistas gastam cerca de R$ 1 bilhão em Salvador

Os turistas que vieram para o Carnaval de Salvador deste ano devem movimentar cerca de R$ 1 bilhão na economia local, de acordo com estimativas da Empresa Salvador Turismo (Saltur). Segundo o órgão, os turistas gastam com abadás, camisetas de camarotes, passeios, alimentação e compras, injetando dinheiro em 53 setores diretos e indiretos da economia da cidade.

Só na manhã desta terça-feira, 12, cinco navios chegaram a Salvador. As empresas que administram as embarcações acreditam que 18 mil turistas trazidos pelos cruzeiros desembarcarão na capital entre terça e quarta-feira.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), os turistas estrangeiros gastam diariamente entre US$ 70 e US$ 100, que representa cerca de R$ 140 a R$ 200 - destes, os portugueses são os que menos gastam, e os americanos, os que deixam mais divisas. Já os brasileiros tem um gasto médio diário de R$ 106.

