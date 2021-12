Turista tem jóia de ouro roubada no circuito Dodô

Uma turista foi roubada na manhã desta segunda-feira, 11, na Rua Marques de Leão, localizada na Barra, em Salvador. Mesmo com o constante movimento de pessoas, um homem não se intimidou e puxou um escapulário de ouro, que a mulher trazia no pescoço. Foliões que passavam pelo local no momento tentaram capturar o ladrão, mas ele fugiu sem deixar rastro.

"Nessa hora não tem um policial na rua", reclamou a mulher, que preferiu não se identificar. Ela e o marido afirmaram que já moraram em Salvador e costumam vir sempre a passeio, mas essa foi a primeira vez que foram roubados.

Esse ano vieram visitar o filho que mora na cidade. O crime ocorreu enquanto o casal caminhava em direção ao Farol da Barra.

A turista disse à reportagem de A TARDE que prestaria queixa pelo crime na delegacia mais próxima.

adblock ativo