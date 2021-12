Troféu Dodô & Osmar vai premiar os melhores do Carnaval

Criado em 1992, o Troféu Dodô & Osmar retorna no Carnaval deste ano para premiar os destaques da festa em Salvador. Durante os dias de folia, pesquisadores do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope) estarão nos três circuitos para entrevistar os foliões e saber quais foram os melhores da festa em várias categorias.

Os dados serão colhidos no domingo, segunda e terça-feira de Carnaval. Os vencedores serão divulgados no mês de abril, em uma grande festa em celebração à música baiana.

Este ano, a premiação conta com o apoio da Rádio Piatã FM, TV Aratu e o apoio financeiro do Bradesco e da Prefeitura Municipal de Salvador. Além de ser a única premiação na festa que conta com a aferição do Ibope, o Troféu ainda conta com a credibilidade do Grupo A TARDE, criador e promotor do evento.

O Troféu Dodô & Osmar já premiou artistas consagrados no Brasil, como Tomate, em 2005, Alinne Rosa, em 2004, Claudia Leitte, em 2003, Saulo Fernandes, em 2001, e a diva Ivete Sangalo.

Ao longo das 20 edições, o prêmio sofreu algumas alterações, adaptando-se à dinâmica da festa. Nesse período, novas categorias foram acrescentadas, como Melhor Banda de Pagode, que estreou em 2003, Camarote Mais Bonito/Mais Animado, em 2007. Outras foram substituídas, a exemplo da mortalha, que deu lugar ao Abadá Mais Bonito, e algumas foram excluídas, como a Melhor Dança/Coreografia.

adblock ativo