Troféu Dodô & Osmar terá transmissão ao vivo

Criado pelo Grupo A TARDE para premiar os destaques do Carnaval de Salvador, o Troféu Dodô&Osmar chega à 21ª edição em 2014 e traz novidades.

Este ano, o troféu, cuja cerimônia de premiação acontecerá na próxima terça-feira, às 20h, no Teatro Castro Alves (TCA), terá transmissão ao vivo no Portal A TARDE On Line e flashes da festa mostrados pela TV Aratu-SBT.

O troféu, que estará homenageando os 40 anos dos blocos afro e os 100 anos de Dodô, ainda terá programa especial na emissora, que irá ao ar no próximo dia 12 de abril (sábado), às 19h20, com apresentação de Alex Lopes.

Os melhores momentos da cerimônia no palco principal do Teatro Castro Alves também serão mostrados nos programasQue Venha o Povo, com Casemiro Neto, Aratu Notícias, com Carla Araújo, e Universo Axé, também com Alex Lopes.

O público ainda poderá conhecer os vencedores, em tempo real, pelo canal Ao Vivo do portal (atarde.com.br).

Para Andrezão Simões, diretor geral do Dodô&Osmar, as novidades fazem parte de uma trajetória vitoriosa: "Quando começamos havia um Carnaval em movimento e a gente tinha que registrar. O Carnaval continuou e o prêmio precisou acompanhar. Este ano já procuramos destacar coisas novas. Ano que vem tem mais".

Ele cita o Microtrio e carros alegóricos, que serão lembrados na premiação deste ano. Outra novidade da cerimônia apontada pelo diretor geral é um destaque especial para os instrumentistas.

Segundo ele, a família Macêdo - Armandinho, Aroldo, Betinho e André Macêdo, filhos de Osmar - selecionarão um músico para ser reconhecido pelo trabalho com a guitarra baiana - mantendo eterno um instrumento "filho legítimo" da festa baiana.

Sobre a parceria com a TV Aratu-SBT, Simões lembra que a televisão tem papel importante e não pode faltar no prêmio. "A TV Aratu tem a característica de cobrir o Carnaval. O prêmio é um lugar de excelência artística dessa festa e ter a presença desta emissora é fundamental".

Parceria

A parceria também é festejada por Ana Coelho, diretora da TV Aratu, como a "certeza de um sucesso". Segundo ela, "o Troféu Dodô&Osmar é um prêmio tradicional e respeitado, cobiçado por blocos e artistas. Considero a parceria um casamento perfeito".

Para o diretor geral de A TARDE, André Blumberg, "o troféu é uma grande festa de reconhecimento do trabalho daqueles que são considerados os melhores do Carnaval de Salvador, em várias áreas".



Mídias digitais

Para os coordenadores de mídias digitais do Portal A TARDE, Iloma Sales e Marcos Venâncio, a nova dinâmica da cobertura da premiação irá permitir que os internautas acompanhem a cerimônia em tempo real e torçam pelos seus concorrentes favoritos.

"Nesta edição, os nossos internautas terão a oportunidade de acompanhar de perto a festa de premiação. Poderão ver fotos e depoimentos dos artistas indicados, conferir a chegada deles ao teatro, e ainda acompanhar os bastidores do evento", disse Iloma.

"A ideia da cobertura é fazer com que o público participe da cerimônia, mesmo não estando lá no Teatro Castro Alves", completou Marcos Venâncio.

