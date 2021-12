Troféu Dodô & Osmar premia os melhores do Carnaval em abril

O Troféu Dodô & Osmar elegerá os melhores do Carnaval durante uma cerimônia a ser realizada no dia 8 de abril, no palco principal do Teatro Castro Alves, em Salvador.

A premiação é uma realização do Grupo A TARDE e do Grupo Engenho, com o apoio da Rádio Piatã FM e da TV Aratu, e patrocínio do Bradesco e da Prefeitura Municipal de Salvador.

Durante os dias de folia, pesquisadores do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE) estiveram nos três circuitos entrevistando os foliões para saber, na opinião deles, quem foram os melhores do Carnaval 2014.

O Troféu já reconheceu e revelou inúmeros talentos, a exemplo de Tomate, Alinne Rosa, Cláudia Leitte, Saulo Fernandes, Xanddy e Ivete Sangalo.

A categoria de melhor música é atualmente a mais valorizada. Este ano, a música "Lepo Lepo", da banda Psirico, é a mais forte candidata ao posto.

adblock ativo