Trios terão muitos saradões durante o Carnaval de Salvador

Para suportar os sete dias de desfiles no Carnaval, fazendo uma maratona de shows, a maioria em cima de um trio elétrico, é preciso muita energia e condicionamento físico dos artistas.

Com a proximidade da festa, muitos deles se submetem a rotina puxada, que envolve desde exercícios físicos a mudanças na alimentação.

A cantora Alinne Rosa é um exemplo de artista que investe pesado na academia para manter o pique. "Chego a treinar todos os dias, quando tenho tempo", afirma a cantora, que se despede da banda Cheiro de Amor neste Carnaval para apostar na carreira solo.

Ela também cuida da alimentação. Para isso contrata uma profissional para fazer o cardápio.

"Tenho uma nutricionista que me acompanha. Por isso tenho uma alimentação bem equilibrada, sem doces, refrigerantes nem carboidratos à noite", confidencia a artista. A restrição aos carboidratos acaba no Carnaval, quando a dieta muda.

"Nesta época, preciso de mais energia", diz ela, contando que passa a incluir na alimentação mais massas, raízes (como aipim) e banana da terra cozida. "Como estes alimentos antes, durante e após os desfiles", revela Alinne, que vive com uma garrafinha de água a tiracolo.

Com quase dois metros de altura, o pagodeiro Léo Santana conta que precisa, praticamente, "fazer milagres" para cuidar da boa forma nessa época do ano. "A rotina muda completamente, o tempo fica mais escasso e, para ter resistência, eu preciso fazer seis refeições diárias, todas elas saudáveis, o que se torna difícil na estrada e aeroportos", diz Léo.

Ele ainda passa por sessões com fonoaudiólogo, otorrino e vai ao dentista. O negro gato também não abre mão de fazer limpeza de pele.

Samba

Ex-participante do The Voice Brasil, a sambista Ju Moraes conta que malha e corre o ano todo, mas que, com a chegada do Carnaval, o treinamento fica mais pesado.

"Aproveito para intensificar a malhação e melhorar o condicionamento: o pique é outro, o ritmo tem que estar adequado à maratona dos dias da festa", revela.

Já o cantor Tomate prefere fazer um treinamento diferente. Ele aproveita a aptidão para o esporte e costuma andar de skate.

"É bom diversificar o treino com o que o verão proporciona de melhor, facilitando o condicionamento aeróbico para aguentar o período de Carnaval", diz Tomate que, para ajudar com a voz, come muita maçã. "Maçã é muito bom para a voz. Como também muita proteína e, principalmente, faço refeições leves e bebo muita água".

O veterano Tuca Fernandes revela que, além de muita academia, o segredo dele para aguentar o volume grande de shows durante o reinado de Momo é garantir boas noites de sono.

"Vira o Réveillon, a gente já começa a ter uma cautela com a questão do sono. Não dá para perder noite", ensina.

