Trios sem corda farão a alegria do folião pipoca

No primeiro a1no em carreira solo, o cantor Saulo puxará mais um trio sem corda no circuito Osmar. O artista, que é um dos responsáveis por baixar as cordas de blocos comerciais no Campo Grande, puxará seu trio no domingo. O cantor será o primeiro a desfilar neste dia.

Na sexta de Momo, no circuito Dodô, quem comandará a pipoca será Daniela Mercury, com seu trio alternativo, como faz há 11 anos. Outros artistas, como Léo Santana (Parangolé) e Márcio Victor (Psirico) também planejam baixar as cordas para fazer a alegria de quem não pode pagar por abadás.

Claudia Leitte também negocia para sair, pela primeira vez, sem corda. As conversas com os patrocinadores já estão avançadas e a definição deve ocorrer em novembro.

Outro desfile que ainda está indefinido é do trio de Bell Marques. Ele, que se despede da banda Chiclete com Banana na Terça-Feira de Carnaval, pode puxar um trio alternativo, sem corda. O desfile poderá ocorrer no horário do bloco Voa Voa, que não desfilará este ano. Segundo a assessoria de Bell, a definição se será ou não sem corda ocorrerá também em novembro.

Afródromo

Com relação ao Afródromo, idealizado por Carlinhos Brown para ser um espaço de valorização da cultura dos blocos afros, o desfile deve ocorrer no Campo Grande, segundo uma fonte da prefeitura. Os dias previstos são domingo, segundo e terça. A assessoria de Brown, no entanto, não confirmou o desfile nem os dias.

