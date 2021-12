Trios começam a ser vistoriados para o Carnaval

Começou a funcionar, nesta quarta-feira, 23, no Parque de Exposições de Salvador, a Central Única de Vistorias do Carnaval 2013. Cerca de 120 trios e carros de apoios, além de 237 blocos a serem licenciados, devem passar pelo local até o próximo dia 8 de fevereiro, entre às 8h e as 18h.

De acordo com a assessoria da Central, nenhum trio ou carro de apoio compareceu para vistoria no primeiro dia. O motivo mais provável da ausência se deve ao fato dos trios estarem retornando do Precaju, realizado entre os dias 17 e 20 de janeiro na capital sergipana, e o movimento deve aumentar a partir de segunda-feira, 28.

Durante a inspeção, a Central de Vistorias deve analisar itens de segurança, condições mecânicas e operacionais, equipamentos de prevenção e combate a incêndios, pneus e protetores de rodas, sistemas de freio, documentação do veículo e do condutor, como também a estrutura do posto médico.Os sanitários e lanchonetes precisam atender às normas da Vigilância Sanitária.

Para obter a licença de desfilar no carnaval, os donos do trios devem contar a aprovação do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agrimensura (Crea); Departamento de Polícia Técnica (DPT); Corpo de Bombeiros; e Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Além dos órgãos de aprovação, também participam do processo de vistoria a Secretaria de Ordem Pública (Seop), as secretarias estadual e municipal da Fazenda e da Saúde, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE) e Departamento de Polícia Metropolitana (Depom) também atuam na fiscalização.

