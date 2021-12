Trio Armandinho, Dodô e Osmar arrasta folião pipoca

A mistura de música clássica, afoxé, batuque e outros ritmos deu o tom ao desfile do trio Armandinho, Dodô e Osmar na noite deste sábado, 9, no circuito Osmar (Campo Grande). Vestidos com um figurino de lantejoulas prateadas, os irmãos Armandinho e André Macedo abrilhantaram o circuito e levantaram os foliões pipoca, que seguiam o trio sem cordas.



"Acho o trio independente fantástico, porque todo mundo pode curtir. Eu sou pipoca de coração", diz a professora de artes Sônia Maria Nunes, que curte a pipoca de Dodô e Osmar com o marido há quase 40 anos. Entre as suas lembranças, está uma foto do último carnaval de Osmar, um dos criadores do trio elétrico, que ela mesma tirou.



"Esta é a nossa história e nosso projeto.", afirma André, referindo-se ao tema do carnaval 2013, que este ano homenageia a guitarra baiana. O trio segue para a Praça Castro Alves arrastando milhares de pessoas, que curtem sucessos como "Chame Gente" e "Zanzibar".



adblock ativo