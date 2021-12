Trinta táxis são apreendidos no circuito do Carnaval

Trinta táxis foram apreendidos até a tarde desta terça-feira, 12, sexto dia de Carnaval, por atuação irregular nos circuitos Dodô (Barra) e Osmar (Campo Grande), informa a Gerência de Táxi e Transportes Especiais (Getax). O número supera as apreensões realizadas no Carnaval 2012, quando 13 veículos foram apreendidos durante os seis dias de folia.

Segundo o gerente da Getax, Marcelo Tavares, os foliões, este ano, têm denunciado as práticas abusivas dos taxistas. Entre esses abusos, os mais registrados são cobranças sem a utilização do taxímetro, o que ocasiona preço fechado pela corrida; veículos clandestinos e recusa pelo atendimento.

"Além da fiscalização em campo, temos tido condições de buscar pelo mal profissional e puni-lo adequadamente", afirma Tavares.

Os taxistas que tiveram seus veículos apreendidos poderão recuperá-los a partir desta quinta-feira, 14. Conforme a Getax, os táxis recolhidos estão distribuídos entre o pátio da Getax e o principal da Superintendência de Trânsito e Transportes do Salvador (Transalvador), nos Barris. Além da multa, aplicada conforme infração cometida, o condutor do veículo terá de pagar um valor de R$25, por cada dia em que o carro permanecer apreendido.

Quem precisar do serviço de táxi nos circuitos e não for atendido, ou sentir-se lesado pela cobrança de valor fora do taxímetro, pode denunciar pelos números 2109-3679 ou 2109-3641. A Transalvador mantém bases operacionais que recebem denúncias e dão orientações no Comércio, Centenário, Ondina e Vale do Canela.

