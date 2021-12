Trânsito Livre para Carnaval pode ser solicitado pela web

Quem for exercer alguma atividade direta de abastecimento e transporte em um dos três circuitos da folia, Dodô (Barra/Ondina), Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Centro Histórico), no Carnaval 2014, poderá fazer a solicitação de trânsito livre pela internet. Para fazer o pedido, é necessário acessar o site do carnaval da prefeitura e informar os dados solicitados. O prazo termina no dia 14 de fevereiro.

Na ocasião da retirada do Trânsito Livre, é exigida a apresentação dos seguintes documentos: contrato social (para pessoas jurídicas) ou identidade (para pessoas físicas); CNPJ/CPF; comprovante de endereço; contrato de serviço detalhado, registrado e com reconhecimento de firma; e Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) atualizado. É necessário também pagar a taxa no valor de R$ 33,87. Caso seja identificada qualquer irregularidade nas informações apresentadas e/ou no uso, a credencial será negada ou suspensa.

De acordo com a Transalvador, os profissionais de imprensa poderão passar por esses locais sem a necessidade de credencial, desde que estejam em veículos devidamente identificados, através de plotagem.

